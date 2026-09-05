"لاعب بيتيس بدا ميتًا" .. مورينيو يفسر تعرضه للإنذار في هزيمة ريال مدريد

تعرّض ريال مدريد لهزيمة مفاجئة بنتيجة 1-0 أمام بيتيس على ملعب لا كارتوخا في أعقاب دراما متأخرة في الليجا. سجّل باروت في الدقيقة 81 لصالح المضيفين قبل أن يهدر مبابي فرصة رائعة لإدراك التعادل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وشاهد النجم الفرنسي ركلته من علامة الجزاء في الدقيقة 93 تُصدّ ببراعة على يد حارس مرمى بيتيس ألفارو فايس. وحال هذا النتيجة المخيّبة للآمال دون تخطّي فريق مورينيو لبرشلونة على قمة الليجا، ليبقى عالقاً عند تسع نقاط.