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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

ترجمه

"لاعب بيتيس بدا ميتًا" .. مورينيو يفسر تعرضه للإنذار في هزيمة ريال مدريد

جوزيه مورينيو
ريال مدريد
ريال بيتيس ضد ريال مدريد
ريال بيتيس
الدوري الإسباني

السقوط الأول للملكي مع البرتغالي هذا الموسم

تعرض ريال مدريد لهزيمة مخيبة للآمال بنتيجة 1-0 أمام ريال بيتيس بعدما أهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع كان يمكن أن تنقذ نقطة التعادل.

وسجل تروي باريت هدف الفوز المتأخر لصالح الفريق المضيف في أمسية شهدت انتقادات حادة من جوزيه مورينيو للتحكيم.

  • ركلة جزاء مبابي الضائعة تُسقط ريال مدريد

    تعرّض ريال مدريد لهزيمة مفاجئة بنتيجة 1-0 أمام بيتيس على ملعب لا كارتوخا في أعقاب دراما متأخرة في الليجا. سجّل باروت في الدقيقة 81 لصالح المضيفين قبل أن يهدر مبابي فرصة رائعة لإدراك التعادل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

    وشاهد النجم الفرنسي ركلته من علامة الجزاء في الدقيقة 93 تُصدّ ببراعة على يد حارس مرمى بيتيس ألفارو فايس. وحال هذا النتيجة المخيّبة للآمال دون تخطّي فريق مورينيو لبرشلونة على قمة الليجا، ليبقى عالقاً عند تسع نقاط.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    موينيو يشكك في البطاقات الصفراء

    ظهر مورينيو بمظهر الغاضب على الخط الجانبي، وحصل على بطاقة صفراء من الحكم خلال المواجهة المشحونة. وشكك المدرب البرتغالي في مستوى التحكيم، لا سيما فيما يتعلق ببطاقة صفراء أُشهرت في وجه أردا غولر في الشوط الأول، بينما أفلت أصحاب الأرض من العقاب.

    وأوضح مورينيو بعد المباراة: «لا أعرف لماذا أشهر في وجهي بطاقة صفراء، لكن لا بأس، أتقبّل ذلك. لقد وقفت لأن أحد لاعبي بيتيس بدا وكأنه فاقد للوعي تمامًا أمام مقاعد البدلاء. وبلغ بيتيس شوط الاستراحة دون بطاقة واحدة، أما أردا المسكين، الذي لا يعرف سوى اللعب، فانتهى به الأمر بحصوله على بطاقة صفراء. لم يعجبني ذلك، لكن بعد خسارة مباراة، لن أقول الآن إننا فزنا أو خسرنا بسبب بطاقة صفراء».

  • الإحباط يتصاعد بسبب الهدف الملغى

    سيطر ريال مدريد على الاستحواذ لكنه واجه صعوبة في إيجاد الثغرة، حيث ارتطمت كرتا كل من فينيسيوس جونيور ومبابي بالقائم. وتصاعدت حدة التوتر في وقت متأخر عندما أُلغي هدف رائع سجله كارلوس إسبي بحركة أكروباتية بداعي التسلل قبل لحظات فقط من واقعة ركلة الجزاء الحاسمة. واعترف مورينيو بأن جهازه الفني شعر بالغضب من القرارات الأخيرة بعد مراجعة اللقطات على مقاعد البدلاء.

    وأضاف مورينيو: "موقف ركلة الجزاء، وإعادة تنفيذ ركلة الجزاء، وهدف إسبي، لا أعرف، لا أستطيع أن أقول. رأيت الكثير من الإحباط على مقاعد البدلاء لدى من كانوا يشاهدون اللقطات على الجهاز اللوحي. أنا لم أشاهدها، لذا لا أستطيع التعليق. بدا أن الحكم ترك اللعب ينساب، وهذا أمر يعجبني. وبهذا المعنى، أفضّل دائمًا الحكم الذي يترك اللعب ينساب. لكن معايير البطاقات الصفراء في الشوط الأول".

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    قمة مرتقبة في الأبطال

    تمثّل هذه الهزيمة الصعبة جرس إنذار كبير لريال مدريد، الذي أخفق في استثمار سيطرته الساحقة.

    وعقب هذه الخسارة، سيسعى مورينيو إلى رفع معنويات لاعبيه مع بدء مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا باستضافة إنتر منتصف الأسبوع.

دوري أبطال أوروبا
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ريال مدريد
ريال مدريد
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إنتر
إنتر
دوري أبطال أوروبا
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ليل
ليل
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ريال بيتيس
بيتيس