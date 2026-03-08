Getty Images Sport
لاعب أوكسفورد يونايتد يتوفى بشكل مأساوي عن عمر 15 عامًا بعد إصابته بانهيار في مباراة أكاديمية
أكسفورد تعلن وفاة لاعب أكاديمي
وفقًا لما أوردته صحيفة The Guardian، توفيت أبلين بعد أن أصيبت بانهيار خلال مباراة أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع. وقع الحادث الطبي الخطير يوم السبت خلال مباراة أكاديمية الفتيات ضد فولهام، التي أقيمت في مركز تدريب هورسباث في أكسفورد.
وأكد النادي الخبر رسميًا يوم الأحد في بيان بدأ بقوله: "تتوجه أفكارنا وتعازينا الصادقة من جميع أفراد نادي أكسفورد يونايتد إلى عائلة أميليا وأصدقائها وزملائها في الفريق ومدربيها".
نظام الاستجابة الطبية ودعم الأندية
كما أعربت أكسفورد عن امتنانها لأولئك الذين ساعدوا أبين في مكان الحادث، قائلة: "نود أن نسجل تقديرنا لجهود الطاقم الطبي في أكسفورد يونايتد وفولهام فوتبول كلوب، إلى جانب خدمات الطوارئ. سيقدم النادي الدعم لعائلة أميليا واللاعبين والمدربين والموظفين المتأثرين بهذا الحدث المأساوي. نرجو احترام خصوصية العائلة في هذا الوقت العصيب للغاية".
تكريم الاتحاد لكرة القدم وتأجيل المباراة
أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانًا تكريميًا عقب انتشار الخبر. وقال متحدث باسم الاتحاد: "نشعر بحزن عميق لرحيل أميليا المأساوي. نتقدم بخالص تعازينا لأسرتها وأصدقائها وجميع المرتبطين بنادي أوكسفورد يونايتد للسيدات في هذا الوقت العصيب للغاية".
أعلن نادي أكسفورد يوم الأحد تأجيل مباراة فريق السيدات في الدرجة الثالثة ضد ريال بيدفورد. يحتل أكسفورد حالياً المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الجنوبية للسيدات التابع للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. وأعرب الاتحاد عن "حزنه العميق" لوفاة أبلين، مؤكداً أنه "سيواصل دعم النادي".
فولهام ومانشستر يونايتد يتقدمان بخالص التعازي
كما أعرب فريق فولهام، الذي واجه أكاديمية أكسفورد يونايتد في مباراة السبت، عن تعازيه قائلاً: "جميع أعضاء نادي فولهام لكرة القدم مصدومون وحزينون لسماع هذا الخبر. قلوبنا مع عائلة وأصدقاء أميليا وجميع المرتبطين بنادي أكسفورد يونايتد لكرة القدم".
كما أرسلت أندية كرة قدم أخرى من مختلف الدرجات رسائل دعم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مانشستر يونايتد للسيدات، الذي كتب على X: "نتقدم بخالص تعازينا إلى أحباء أميليا وعائلة أوكسفورد يونايتد في هذا الوقت الحزين للغاية".
