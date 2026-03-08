لاعب أوكسفورد يونايتد يتوفى بشكل مأساوي عن عمر 15 عامًا بعد إصابته بانهيار في مباراة أكاديمية

وفقًا لما أوردته صحيفة The Guardian، توفيت أبلين بعد أن أصيبت بانهيار خلال مباراة أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع. وقع الحادث الطبي الخطير يوم السبت خلال مباراة أكاديمية الفتيات ضد فولهام، التي أقيمت في مركز تدريب هورسباث في أكسفورد.

وأكد النادي الخبر رسميًا يوم الأحد في بيان بدأ بقوله: "تتوجه أفكارنا وتعازينا الصادقة من جميع أفراد نادي أكسفورد يونايتد إلى عائلة أميليا وأصدقائها وزملائها في الفريق ومدربيها".