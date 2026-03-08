Getty Images Sport
لاعبو مانشستر يونايتد يقدمون حجة جديدة للدفاع عن المدرب مايكل كاريك بعد تراجع الأداء
فشل رجال كاريك في الاستفادة من التفوق العددي
كافح الفريق لإعادة الأداء عالي الكثافة الذي ميز المباريات القليلة الأولى لكارريك في منصب المدرب. شهدت المباريات الأخيرة ضد كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد انخفاضًا حادًا في مستوى الأداء. على الرغم من أنهم تمكنوا من تحقيق فوز صعب 2-1 على فريق بالاس المكون من 10 لاعبين يوم الأحد الماضي، إلا أن الشقوق كانت واضحة قبل وقت طويل من سفرهم إلى سانت جيمس بارك لمباراتهم في منتصف الأسبوع. أثبتت ليلة الأربعاء أنها نقطة الانهيار، حيث تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مخيبة للآمال بنتيجة 2-1 أمام نيوكاسل. على الرغم من أن فريق الماغبايز خسر لاعبًا في الشوط الأول، إلا أن لاعبي كاريك فشلوا في الاستفادة من تفوقهم العددي وبدوا عاجزين لفترات طويلة. كان أداءً يفتقر إلى الحماس والتماسك اللذين شوهدا في وقت سابق من فترة تولي المدرب المؤقت مهامه، مما أدى إلى تساؤلات حول مدى استمرارية الترتيب التكتيكي الحالي.
ليلة مخيبة للآمال في تاينسايد
كانت الخسارة أمام نيوكاسل مؤلمة بشكل خاص بالنظر إلى أن الفريق المضيف لعب بعشرة لاعبين خلال الشوط الأول. فشل مانشستر يونايتد في استغلال التفوق العددي، مما أدى إلى أول هزيمة لكارريك منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق الأول. كان المدرب المؤقت محبطًا بشكل واضح عند صافرة النهاية، وتوجه مباشرة إلى النفق بعد أن صفق لمشجعي الفريق الزائر.
وفي تصريحاته بعد المباراة، لم يخف كاريك إحباطه من أداء لاعبيه. وقال: "أنا محبط للغاية من نتيجة الليلة. علينا أن نتعلم من هذه التجربة، لأنها درس لنا الليلة. علينا أن نكون أفضل من هذا".
عذر عدم وجود إيقاع
في تطور مفاجئ، أشار اللاعبون إلى أن قلة المباريات المنتظمة تعيق تقدمهم بدلاً من مساعدتهم. مع عدم مشاركة الفريق في البطولات الأوروبية هذا الموسم وخروجه المبكر من كأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي، فإن جدول مباريات مانشستر يونايتد خفيف بشكل غير معتاد بالنسبة لنادٍ بمكانته. ويقال إن الفريق يشعر أن قلة الإيقاع تجعله يبدأ المباريات ببطء.
تحدث مصدر مقرب من غرفة الملابس إلى صحيفة The Sun، وشرح الحالة المزاجية الحالية بين لاعبي الفريق الأول. قال المصدر: "يشعر اللاعبون أنهم خذلوا المدرب بطريقة لعبهم. يعتقدون أن الفجوات الكبيرة بين المباريات تضر بهم وتجعلهم يكافحون من أجل البدء بشكل صحيح. إنه أمر يدركونه ويريدون تغييره".
التطلع إلى المرحلة النهائية
من المقرر أن تستمر هذه المشكلات، حيث لن يلعب مانشستر يونايتد مجددًا حتى 15 مارس ضد أستون فيلا بسبب مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي. بعد مباراة بورنموث، ستشكل فترة التوقف الدولية في مارس فجوة كبيرة أخرى في جدول مباريات الدوري المحلي. لن يلعب مانشستر يونايتد مباراة أخرى ضد ليدز يونايتد حتى 13 أبريل.
