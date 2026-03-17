لاعبو دوري USL يخططون لتنظيم احتجاج ضد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم قبيل انطلاق كأس الولايات المتحدة المفتوحة وسط نزاع حاد حول اتفاقية العمل الجماعية

سيبدأ الاحتجاج قبل مباراة فريق «بورتلاند هارتس أوف باين» في الدور الثاني ضد فريق «فيرمونت غرين»، ويأتي في أعقاب المظاهرات التي شهدتها مباريات دوري USL في افتتاح الموسم، والتي وقف خلالها جميع اللاعبين صامتين لمدة دقيقة.

لم تتوصل USLPA والرابطة بعد إلى اتفاق بشأن اتفاقية جماعية جديدة بعد انتهاء الاتفاقية السابقة في بداية عام 2026. وقد دخل الطرفان في مفاوضات منذ ما يقرب من عام، ولا تزال المحادثات في طريق مسدود، حيث لا يزال الطرفان يعملان بموجب شروط الاتفاقية السابقة على الرغم من بدء الموسم منذ أسبوعين.

ويقال إنهما متباعدان كثيراً في الشروط، وسيستأنفان المفاوضات يوم الخميس.