شهدت مباراة نصف النهائي الأكثر تهديفاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا – والتي أطلقت عليها صحيفة «ذا صن» البريطانية لقب «مباراة القرن» – إثارة شديدة في عالم كرة القدم، حيث أبقى باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ الجماهير على أحر من الجمر خلال المواجهة المذهلة التي جمعتهما في ملعب «بارك دي برانس» يوم الثلاثاء الماضي، ولكن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا تجاهل اللقاء وذهب لمتابعة مباراة أخرى.
"لاعبون سيئون" .. جوارديولا يفسر عدم مشاهدته موقعة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
غاب بيب جوارديولا عن هذا الحدث تمامًا؛ وبدلاً من ذلك، كان في ملعب «إدجلي بارك» يشاهد مباراة الدوري الإنجليزي من الدرجة الثالثة بين «ستوكبورت كاونتي» و«بورت فالي». وسرعان ما انتشرت صور المدرب الكتالوني في هذا الملعب التاريخي على مواقع التواصل الاجتماعي.
في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة قبل مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون، سُئل جوارديولا — الذي درب بايرن ميونيخ من 2013 إلى 2016 — عن اختياره المفاجئ. "راجعت جدول المباريات، ورأيت مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ وفكرت، 'يا لها من مباراة كارثية. المدربون ليسوا جيدين، واللاعبون سيئون حقاً'"، روى جوارديولا بتهكم. "أنا أحب كرة القدم الإنجليزية، لذلك اخترت ستوكبورت".
وفي الواقع، أثر جوارديولا على كلا المدربين "غير الجيدين". فقد كان فينسنت كومباني قائدًا لمانشستر سيتي تحت قيادته، بينما درب لويس إنريكي فريق احتياطي برشلونة من 2008 إلى 2011، خلال الفترة التي سيطر فيها جوارديولا على الفريق الأول.
بيب ينافس على الدوري والكأس
خرج جوارديولا ومانشستر سيتي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم على يد ريال مدريد. أما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيخوض «السكاي بلوز» حالياً منافسة حامية على لقب الدوري مع آرسنال. وقد فاز مانشستر سيتي بالفعل بكأس الرابطة، وسيواجه تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 16 مايو.
وفي الوقت نفسه، حقق فريق بورت فالي، الذي هبط بالفعل إلى الدرجة الثالثة، فوزاً مفاجئاً بنتيجة 2-1 على ستوكبورت، محققاً انتصاراً نادراً، بينما يواصل ستوكبورت سعيه للصعود إلى دوري الدرجة الأولى.