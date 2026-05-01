"لاعبون سيئون" .. جوارديولا يفسر عدم مشاهدته موقعة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

غاب بيب جوارديولا عن هذا الحدث تمامًا؛ وبدلاً من ذلك، كان في ملعب «إدجلي بارك» يشاهد مباراة الدوري الإنجليزي من الدرجة الثالثة بين «ستوكبورت كاونتي» و«بورت فالي». وسرعان ما انتشرت صور المدرب الكتالوني في هذا الملعب التاريخي على مواقع التواصل الاجتماعي.

في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة قبل مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون، سُئل جوارديولا — الذي درب بايرن ميونيخ من 2013 إلى 2016 — عن اختياره المفاجئ. "راجعت جدول المباريات، ورأيت مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ وفكرت، 'يا لها من مباراة كارثية. المدربون ليسوا جيدين، واللاعبون سيئون حقاً'"، روى جوارديولا بتهكم. "أنا أحب كرة القدم الإنجليزية، لذلك اخترت ستوكبورت".

وفي الواقع، أثر جوارديولا على كلا المدربين "غير الجيدين". فقد كان فينسنت كومباني قائدًا لمانشستر سيتي تحت قيادته، بينما درب لويس إنريكي فريق احتياطي برشلونة من 2008 إلى 2011، خلال الفترة التي سيطر فيها جوارديولا على الفريق الأول.