عقب المباراة، أعرب مورينيو عن رضاه التام عن تطور فريقه وانسجام الوافدين الجدد. وشهدت الدقيقة الستين من عمر اللقاء الظهور الأول للثنائي كوكوريلا وديوماندي.

وصرح مورينيو لقناة ريال مدريد الرسمية قائلًا: "في هذه اللحظة، من الصعب التحدث عن أداء فردي لأننا نتطور كفريق واحد. هنا، لا نمتلك سوى لاعبين جيدين، ولاعبين جيدين جدًا، ولاعبين جيدين جدًا جدًا. ومن خلال دمج مجهودات هؤلاء اللاعبين، يجب علينا تكوين فريق جيد جدًا جدًا. هذا هو ما نحاول القيام به، وأعتقد أننا نتخذ الخطوات الصحيحة لتحقيق ذلك".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا أيضًا باللاعبين الذين انضموا إلينا مؤخرًا. ليس من السهل الانخراط مباشرة في تدريبات عالية الكثافة كالتي نخوضها. ليس من السهل عليهم أداء حصص تدريبية مزدوجة صباحًا ومساءً، حيث يتدربون في الصباح مع المجموعة الأساسية، وفي المساء مع المجموعة الصغيرة التي انضمت حديثًا. كل ذلك في ظل حرارة لا تُصدق؛ فالحصة التدريبية في الخامسة مساءً شاقة للغاية، لكنهم وصلوا بعقلية احترافية عالية الجودة".