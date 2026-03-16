"لاعبونا يدركون أهمية اللحظة التي نمر بها" - كندا و"نايكي" تطلقان أطقم كأس العالم 2026 تحت شعار "Full Tilt" المستوحى من موضوع "True North"

تحدث جيسي مارش، مدرب منتخب كندا، عن الأهمية التي تكتسيها أزياء المنتخب الكندي في تمثيل البلد، في الوقت الذي تستعد فيه كندا لاستضافة أول بطولة لكأس العالم لها بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال في بيان: "هناك فخر حقيقي بتمثيل كندا. يدرك لاعبونا أهمية اللحظة التي نعيشها، بما في ذلك استضافة كأس العالم على أرضنا ودعم البلد بأكمله لنا. عندما نرتدي هذا القميص، فإنه يمثل كل مكان وكل مجتمع ساهم في بناء "فريق الشعب". ونحن نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد".