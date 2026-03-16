تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Alphonso Davies, Canada kit

"لاعبونا يدركون أهمية اللحظة التي نمر بها" - كندا و"نايكي" تطلقان أطقم كأس العالم 2026 تحت شعار "Full Tilt" المستوحى من موضوع "True North"

مع اقتراب انطلاق كأس العالم بأقل من ثلاثة أشهر، كشفت كندا عن أزيائها الجديدة للبطولة التي صممتها شركة نايكي. وتحت عنوان "Full Tilt"، تهدف هذه الأزياء إلى تجسيد المناظر الطبيعية المتطرفة للبلاد وثقافتها الواثقة. كما أنها تتماشى مع شعار الاتحاد الكندي لكرة القدم "True North" - الذي يقول الفريق إنه يتسم بالأصالة والمرونة والطموح. وسترتدي كندا أزياءها الجديدة لأول مرة خلال مبارياتها في شهر مارس.

    "نحن نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد"

    تحدث جيسي مارش، مدرب منتخب كندا، عن الأهمية التي تكتسيها أزياء المنتخب الكندي في تمثيل البلد، في الوقت الذي تستعد فيه كندا لاستضافة أول بطولة لكأس العالم لها بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمكسيك. 

    وقال في بيان: "هناك فخر حقيقي بتمثيل كندا. يدرك لاعبونا أهمية اللحظة التي نعيشها، بما في ذلك استضافة كأس العالم على أرضنا ودعم البلد بأكمله لنا. عندما نرتدي هذا القميص، فإنه يمثل كل مكان وكل مجتمع ساهم في بناء "فريق الشعب". ونحن نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد".

    تسوق قمصان كندا الجديدة في Fanatics تسوق الآن

    تفاصيل التصميم

    تتمحور الزي الرسمي لكندا على أرضها حول "ورقة القيقب"، التي تُعد الرمز الأكثر شهرة في الهوية الكروية للبلاد. ويظهر الشعار بلونين متباينين في مكان بارز على الصدر، مع توجيه الورقة نحو الشمال في إشارة إلى العلم الوطني وجغرافية البلاد. كما يستمد التصميم إلهامه بشكل خفي من الملابس الكندية المخصصة للأنشطة الخارجية، مع تفاصيل تهدف إلى التأكيد على المتانة والدقة في التصميم.

    أما الزي الخارجي لكندا فيتميز بألوان داكنة ويشير إلى المناظر الطبيعية الشتوية للبلاد. ويمتد رسم الجليد المتشقق عبر التصميم، مستوحى من الأسطح المتجمدة وتوتر الجليد تحت الضغط. وتظهر ورقة القيقب مرة أخرى، محفورة بأسلوب يهدف إلى تشبيه شفرة التزلج، في إشارة إلى ارتباط كندا الوثيق بالرياضات الشتوية.

    تحديد موعد العرض الأول

    سيحظى مشجعو كندا بفرصة مشاهدة الأزياء الجديدة لأول مرة في 28 مارس عندما يواجه المنتخب أيسلندا، قبل أن يخوض مباراة ثانية ضد تونس في 31 مارس. وستقام المباراتان في ملعب «بي إم أو فيلد» في تورونتو.

    كأس العالم في كندا

    ستستضيف كندا أول مباراة لها على الإطلاق في كأس العالم للرجال يوم 12 يونيو على ملعب BMO في تورونتو، في مواجهة فريق لم يتم تحديده بعد.

