لازيو، تلوح في الأفق ثورة في خط الهجوم هذا الصيف. إليكم من قد يغادر ومن قد يبقى

أما وضع ماتيو كانشيليري فيظل قيد التقييم. بعد تجاربه مع الأندية المستعيرة في السنوات الماضية، كان يُتوقع منه المزيد. كما أعاقته بعض المشاكل البدنية هذا العام، لكن قلة مشاركاته وانتهاء عقده في عام 2027 يضعان النادي أمام خيارين: إما أن يعرض عليه تجديد العقد ويراهن مرة أخرى على انطلاقته المحتملة، أو أن يبيعه نهائياً ويسترد 8.5 مليون يورو التي أنفقها في عام 2023 لشرائه من فيرونا. إنه من مواليد عام 2002 ولن يكون من الصعب عليه إيجاد مكان آخر لإبراز قدراته. على العكس من ذلك، فإن دانييل مالديني هو الذي ربما يكون قد وجد المكان المناسب ليثبت نفسه. وهو أكبر من كانسيليري بعام واحد، وسيكون أحد أبرز اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية. وقد وصل على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من أتالانتا (حوالي مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت)، ولديه حق الشراء المحدد بـ 14 مليون يورو، والذي يمكن أن يصبح إلزامياً في حالة التأهل إلى البطولات الأوروبية. وتقوم الإدارة حالياً بتقييم الخطوة التالية: قد يتم اتخاذ قرار الشراء بغض النظر عن ذلك. وسيتوقف القرار أيضاً على أداء اللاعب، الذي يشهد حتى الآن تطوراً تدريجياً. يؤمن النادي، ولا سيما المدير الرياضي فابياني، بإمكانياته. يعمل ساري على صياغته في دور جديد مقارنة بماضيه القريب بين مونزا وأتالانتا. سيتم تحديد مستقبله من الآن وحتى نهاية الموسم.