لازيو، افتتاح مركز رياضي جديد مخصص لفينشنزو داميكو في لاتينا. حضور وفد من النادي الأبيض والأزرق

على موقع نادي لاتسيو، تم وصف الحدث في بيان رسمي على النحو التالي: "شارك نادي س.س. لاتسيو اليوم، في بلدية لاتينا، في حفل تقديم الملعب الرياضي المخصص لفينشنزو داميكو، لاعب كرة القدم الأبيض والأزرق الذي لا يُنسى وبطل الدوري الإيطالي التاريخي لعام 1974. لحظة مهمة في ذكرى رجل كان أكثر من مجرد لاعب: كان فينتشنزو داميكو رمزًا لفريق لاتسيو ومثالًا على القيم الأصيلة للرياضة - الشغف والتضحية وروح الفريق والاحترام. تم إنشاء الملعب الجديد ليكون مكانًا مخصصًا للشباب والمجتمع، حيث يمكن للفتيان والفتيات أن ينموا ويتدربوا ويشاركوا شغفهم بالرياضة. مشروع يشهد على أن كرة القدم، عندما تُعاش في أبعادها الأصيلة، يمكن أن تمثل أداة تعليمية واجتماعية مهمة. تجدد S.S. Lazio التزامها بتعزيز الرياضة كفرصة للتعليم والاندماج والنمو للأجيال الجديدة. كما تود النادي أن تشكر بلدية لاتينا وجميع المؤسسات التي ساهمت في تحقيق هذا المشروع، الذي لا يمثل فقط منشأة رياضية جديدة، بل أيضاً مساحة مجتمعية يمكن أن تستمر فيها قيم الرياضة في العيش كل يوم. تكريس ملعب لفينشنزو داميكو يعني الحفاظ على ذكراه ونقلها إلى الأجيال الجديدة. كل شاب يدخل هذا الملعب سيواصل، بطريقة ما، قصة بطل نشأ مع الكرة بين قدميه ولازيو في قلبه. منذ 126 عامًا، لازيو هو مجتمع قبل أن يكون فريقًا: قصة مكونة من أشخاص وقيم وأمثلة تمتد عبر الأجيال. كان فينتشنزو داميكو أحد هذه الأمثلة. ستواصل S.S. Lazio دعم المناطق والشباب وجميع الجهات التي تؤمن بالرياضة كأداة للنمو والتعليم والمجتمع".