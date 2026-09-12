عاد إيه سي ميلان من بعيد ليخطف تعادلاً مثيراً (2-2) أمام مضيفه لاتسيو على ملعب الأوليمبيكو. ورغم التأخر بهدفين مبكرين إثر شوط أول كارثي فنياً، نجحت تدخلات المدرب روبين أموريم التكتيكية من مقاعد البدلاء في إحداث انتفاضة شاملة، ليتمكن "الروسونيري" من فرض سيطرته المطلقة في النصف الثاني وتجنب هزيمة محققة بفضل ثنائية خاطفة أعادت التوازن للمشروع الرياضي للفريق.
لاتسيو وميلان | فخ مودريتش وانتفاضة موريرا.. أموريم يتدارك "كارثة تكتيكية" في الأوليمبيكو
سقوط مروع في 45 دقيقة
سقط ميلان تكتيكياً بشكل مروع خلال الشوط الأول أمام لاتسيو، حيث كشفت المواجهة عن عيوب هيكلية قاتلة في نظام المدرب روبن أموريم الذي اعتمد على استحواذ سلبي، يعتمد على تدوير الكرة بين المدافعين دون أي قدرة حقيقية على اختراق العمق.
عانى الفريق من انفصال تام بين خطوطه؛ حيث فشلت منظومة الضغط العالي بسبب بطء الارتداد والمسافات الواسعة بين اللاعبين، ما عزل الخط الهجومي بالكامل وأجبر قلوب الدفاع على اللعب تحت حصار مستمر.
وفي الحالة الدفاعية لـ "الروسونيري"، ترك الاندفاع العشوائي، وتحديداً من جيفري إستوبينان، مساحات شاسعة في أنصاف المساحات، وهو ما استغله لاتسيو ببراعة فائقة في التحولات الهجومية السريعة. هذا الخلل الهيكلي الفادح سمح لأصحاب الأرض بضرب خط الدفاع المتقدم بتمريرات مباشرة، أسفرت عن هدفي ماتيو كانسيليري وتيجاني نوسلين، وسط غياب تام للتغطية العكسية، لتتحول السيطرة الوهمية لميلان إلى فخ تكتيكي محكم.
- AFP
مودريتش ضحية خطة أموريم
على الصعيد الفردي، جسد المخضرم لوكا مودريتش الفجوة البدنية لخط وسط ميلان، حيث أثبتت مجريات الشوط الأول أن إشراك لاعب بعمر 41 عاماً في محور مزدوج يتطلب كثافة بدنية لتطبيق الضغط العكسي كان بمثابة انتحار تكتيكي.
عند فقدان الكرة، كان مودريتش يندفع للضغط بشكل متأخر، تاركاً زميله أدريان رابيو معزولاً ليخلق فراغات كارثية استباحها لاعبو لاتسيو بسهولة لخلق الفرص المحققة. الأرقام عكست انهيار الكرواتي دفاعياً بغياب أي افتكاك ناجح، وهجومياً بمعاناته الشديدة في مرحلة بناء اللعب الأولية تحت ضغط المنافس، حيث فقد الكرة 13 مرة.
هذا الانهيار الشامل في الخروج بالكرة أجبر أموريم على التدخل الاضطراري بين الشوطين، ساحباً مودريتش وروبن لوفتوس تشيك وإستوبينان، ليدفع بيونس موسى وكريستيان بوليسيتش وموريرا، في اعتراف صريح بسقوط رسمه التكتيكي ومحاولة لضخ الحيوية وإيقاف نزيف المرتدات.
تأثير خروج مودريتش
كان القرار الأجرأ والأهم لأموريم هو التدخل الاضطراري بين الشوطين بسحب مودريتش، وهو التبديل الذي أنقذ خط وسط ميلان من انهيار شامل وحقيقي. خروج مودريتش، الذي فقد الاستحواذ 13 مرة وكان ثغرة واضحة تحت ضغط الخصم، والدفع بالشاب يونس موسى بدلاً منه، منح خط وسط "الروسونيري" الرئة البدنية والصلابة المفقودة.
موسى لم يكتفِ بسد الثغرات وإغلاق المنافذ التي استباحها لاعبو لاتسيو في الشوط الأول، بل شكل جدار صد منيع أجهض كافة التحولات الهجومية السريعة لأصحاب الأرض، وأعاد السيطرة المطلقة لميلان على الصراعات الثنائية والكرات الثانية في وسط الملعب.
هذا التعديل الهيكلي الجذري وفّر حماية وقائية صارمة للخط الخلفي، ما سمح لقلوب الدفاع بالتقدم بثقة لدعم الهجوم والمشاركة في عملية البناء دون خوف من انكشاف المساحات في الخلف. وتنعكس قيمة هذا التغيير بوضوح في السيطرة المطلقة للشوط الثاني، حيث انعدمت الخطورة الهجومية للاتسيو كلياً، ليثبت هذا التبديل أن استعادة التوازن البدني في خط الوسط هو المفتاح الأول والأخير لنجاح أي رسم تكتيكي، وأن المكابرة بالاعتماد على أسماء كبيرة غير قادرة على مجاراة النسق البدني قد تؤدي إلى كوارث فنية لا تُحمد عقباها.
- AFP
انتفاضة الروسونيري التكتيكية
شهد الشوط الثاني من قمة الأوليمبيكو تحولاً دراماتيكياً وجذرياً في الشكل التكتيكي والنهج الهجومي لكتيبة أموريم، حيث انتفض ميلان بقوة ليمحو الصورة الكارثية التي ظهر عليها في أول 45 دقيقة. تخلى "الروسونيري" عن الاستحواذ السلبي والتدوير العرضي العقيم للكرة الذي لم يثمر عن أي خطورة تذكر، وانتقل إلى تطبيق منظومة لعب مباشرة تعتمد على الفاعلية العمودية والضغط العالي المكثف في الثلث الأخير من ملعب لاتسيو.
هذا التحول لم يكن ليحدث لولا التدخل الحاسم من مقاعد البدلاء، وتحديداً بإقحام الجناح دييجو موريرا الذي شكل نقطة التحول الرئيسية في مسار اللقاء. موريرا، الذي دخل بديلاً لجيفري إستوبينان بعد الأداء الدفاعي والهجومي المهتز للأخير، نجح في إعادة الحياة للرواق الأيسر واستغل المساحات وأنصاف الفراغات بذكاء حاد.
وتُرجمت هذه الانتفاضة الهجومية الكاسحة في غضون دقيقتين مجنونتين، حيث تمكن موريرا من قلب الطاولة على أصحاب الأرض بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين 65 و67، مستغلاً حالة الارتباك التي ضربت دفاعات لاتسيو نتيجة الضغط المتواصل.
ولم يكن موريرا البطل الوحيد في هذه العودة، بل لعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش دوراً محورياً بعد دخوله بديلاً لروبن لوفتوس تشيك؛ إذ أسهمت تحركاته الديناميكية بين الخطوط وسرعته في اتخاذ القرار في كسر التكتلات الدفاعية للاتسيو، وقدم التمريرة الحاسمة التي فتحت باب العودة، مما أجبر أصحاب الأرض على التراجع الكلي لمناطقهم والدفاع باستماتة للحفاظ على نقطة التعادل أمام الطوفان الهجومي المستمر لميلان، لتنتهي المباراة بتعادل مستحق أنقذ المشروع الرياضي لأموريم من انهيار مبكر.
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