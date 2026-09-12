لاتسيو وميلان | فخ مودريتش وانتفاضة موريرا.. أموريم يتدارك "كارثة تكتيكية" في الأوليمبيكو

سقط ميلان تكتيكياً بشكل مروع خلال الشوط الأول أمام لاتسيو، حيث كشفت المواجهة عن عيوب هيكلية قاتلة في نظام المدرب روبن أموريم الذي اعتمد على استحواذ سلبي، يعتمد على تدوير الكرة بين المدافعين دون أي قدرة حقيقية على اختراق العمق.

عانى الفريق من انفصال تام بين خطوطه؛ حيث فشلت منظومة الضغط العالي بسبب بطء الارتداد والمسافات الواسعة بين اللاعبين، ما عزل الخط الهجومي بالكامل وأجبر قلوب الدفاع على اللعب تحت حصار مستمر.

وفي الحالة الدفاعية لـ "الروسونيري"، ترك الاندفاع العشوائي، وتحديداً من جيفري إستوبينان، مساحات شاسعة في أنصاف المساحات، وهو ما استغله لاتسيو ببراعة فائقة في التحولات الهجومية السريعة. هذا الخلل الهيكلي الفادح سمح لأصحاب الأرض بضرب خط الدفاع المتقدم بتمريرات مباشرة، أسفرت عن هدفي ماتيو كانسيليري وتيجاني نوسلين، وسط غياب تام للتغطية العكسية، لتتحول السيطرة الوهمية لميلان إلى فخ تكتيكي محكم.







