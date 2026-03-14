لاتسيو، مؤتمر ساري الصحفي: "يبدو أننا سنواجه عاماً آخر دون ألقاب، لكنني أشعر بالراحة هنا"

يمتلك ميلان سمات محددة. إنه قادر على مفاجأتك في أي لحظة، بفضل قدراته الفنية والبدنية الفائقة. علينا أن نكون حريصين على عدم ترك المساحات المفتوحة، لأن لديهم انطلاقات مدمرة. ستكون مباراة صعبة للغاية حتى من الناحية التكتيكية. نحن نجرب حالياً خيارين، إما مع باتريك أو تايلور في مركز صناعة اللعب. سنحاول اختبار رومانيولي حتى صباح الغد، لكن الوضع ليس سهلاً تماماً. إذا طلبت من لاعبي فريقي السعي لتحقيق أهداف معينة، فيجب أن أكون أول من يسعى لتحقيقها: سأشرك دائمًا التشكيلة الأنسب لتحقيق هذا الهدف. يظهر بريزيبوريك إشارات مهمة، وسنرى متى سيكون قادرًا على الاندماج في واقع الدوري هذا. الركلات الثابتة مشكلة، ولا داعي لإخفاء ذلك. كما أن عدم توفر التشكيلة نفسها دائمًا لا يساعد، لأنه يجبرني على تغيير التغطية باستمرار. مودريتش هو مثال للتواضع. لقد عاد إلى الملاعب في سنه هذا، بتفانٍ شديد ويبذل دائمًا كل ما لديه. يظل أحد أعظم اللاعبين في هذه الحقبة التاريخية، وامتلاكه، حتى لو كان شابًا، هو حلم الجميع. اللاعبون المتميزون لديهم عقلية خاصة. مر زاكاني بموسم صعب، مع مشاكل مستمرة، لكن إذا أردنا أن نكون صادقين، فقد تحسن بشكل واضح في آخر 2-3 مباريات. إنه يستحق أن يختتم الموسم بشكل جيد. إذا فتحت مساحات، فإن لاعبًا مثل ديلي باشيرو يتحسن في قدرته على استغلالها. لا يزال عليه أن يتحسن في مواقف معينة، فأحيانًا يبدو أنه يلعب دون إدراك للخطر، لكن الانطباعات تبدأ في أن تكون إيجابية.