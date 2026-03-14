ليلة مباراة لاتسيو وميلان في فورميلو. يواجه ساري المأزق المعتاد الذي يعاني منه الفريق السماوي. وفي غياب كاتالدي وروفيلا وباسيك، سيتعين على المدرب ابتكار حلول مفاجئة في خط الوسط. لكن المدرب أكد في مؤتمر صحفي أن ما سيصنع الفارق هو دائماً الموقف الذي سيخوض به الفريق المباراة.
ترجمه
لاتسيو، مؤتمر ساري الصحفي: "يبدو أننا سنواجه عاماً آخر دون ألقاب، لكنني أشعر بالراحة هنا"
المشجعون والدوافع
نحن جميعًا سعداء بعودة المشجعين. من الرائع أن نلعب أمام جماهيرنا في ملعب مكتظ. نقدم لهم الشكر ونأمل أن نرد الجميل لهم على أرض الملعب، حتى وإن كانت المباراة صعبة للغاية. وجودهم بجانبنا يمثل دافعًا قويًا في هذه اللحظة الحرجة. كان للمشجعين تأثير كبير على قراراتي السابقة. أنا أحب هذه الأجواء. أنا متوافق معهم، ولذلك سيكون لهذا الأمر تأثيره. يسعدني أن يطلب مني المشجعون التحية، لكنني عادةً لا أذهب إلى أسفل المنحنى لأنني أفضل ألا أسرق الأضواء من اللاعبين. لكن علينا أن نكون بارعين في تحديد أهداف مهمة بالنسبة لنا، بغض النظر عما يحدث في الخارج. بصرف النظر عن 2-3 مباريات سيئة، لا يمكنني أن أقول الكثير عن الفريق من الناحية الشخصية. لكنني أتوقع تأكيدات، من حيث العقلية التي تعاملنا بها مع المباراة وأنهيناها. أقول دائمًا للفريق إن اللحظة الأكثر خطورة عندما نلعب ضد فرق مثل ميلان هي بالضبط عندما تكون الكرة في حوزتنا.
الخصم والخيارات
يمتلك ميلان سمات محددة. إنه قادر على مفاجأتك في أي لحظة، بفضل قدراته الفنية والبدنية الفائقة. علينا أن نكون حريصين على عدم ترك المساحات المفتوحة، لأن لديهم انطلاقات مدمرة. ستكون مباراة صعبة للغاية حتى من الناحية التكتيكية. نحن نجرب حالياً خيارين، إما مع باتريك أو تايلور في مركز صناعة اللعب. سنحاول اختبار رومانيولي حتى صباح الغد، لكن الوضع ليس سهلاً تماماً. إذا طلبت من لاعبي فريقي السعي لتحقيق أهداف معينة، فيجب أن أكون أول من يسعى لتحقيقها: سأشرك دائمًا التشكيلة الأنسب لتحقيق هذا الهدف. يظهر بريزيبوريك إشارات مهمة، وسنرى متى سيكون قادرًا على الاندماج في واقع الدوري هذا. الركلات الثابتة مشكلة، ولا داعي لإخفاء ذلك. كما أن عدم توفر التشكيلة نفسها دائمًا لا يساعد، لأنه يجبرني على تغيير التغطية باستمرار. مودريتش هو مثال للتواضع. لقد عاد إلى الملاعب في سنه هذا، بتفانٍ شديد ويبذل دائمًا كل ما لديه. يظل أحد أعظم اللاعبين في هذه الحقبة التاريخية، وامتلاكه، حتى لو كان شابًا، هو حلم الجميع. اللاعبون المتميزون لديهم عقلية خاصة. مر زاكاني بموسم صعب، مع مشاكل مستمرة، لكن إذا أردنا أن نكون صادقين، فقد تحسن بشكل واضح في آخر 2-3 مباريات. إنه يستحق أن يختتم الموسم بشكل جيد. إذا فتحت مساحات، فإن لاعبًا مثل ديلي باشيرو يتحسن في قدرته على استغلالها. لا يزال عليه أن يتحسن في مواقف معينة، فأحيانًا يبدو أنه يلعب دون إدراك للخطر، لكن الانطباعات تبدأ في أن تكون إيجابية.
العام الجديد 0
لم يقل فابياني سوى حقائق واقعة. هناك عقد ساري المفعول لمدة عامين آخرين. إذا لم تكن الإدارة راضية أو لم أكن أنا راضياً، فسنناقش الأمر حينها، لكن في الوقت الحالي لا مجال للنقاش. يبدو أننا مقبلون على عام «صفر» جديد، لأن هناك العديد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، والعديد ممن نعلم مسبقاً أنهم سيغادرون. أكرر، أنا مرتاح هنا والعقد لا يزال ساريًا لمدة عامين. أما الباقي فسنرى كيف ستسير الأمور.
حارس المرمى
علينا أن نختار أحد الحارسين. خاض موتا 20 مباراة في صفوف المحترفين، وفورلانيتو 12 مباراة. من الواضح أن كلاهما لا يزال بحاجة إلى التطور. في الوقت الحالي، سنجرب موتا، ثم سنرى ما سيحدث في المباريات القادمة.