عبارات غير مطابقة وقواعد محظورة. تستمر منذ ثلاثة أيام في الأوساط الرومانية المؤيدة للاتسيو الجدل حول العرض الجماهيري الذي لم يُنفذ في مدرج تيفيري، قبل مباراة لاتسيو وميلان يوم الأحد الماضي. بالإضافة إلى الحظر الذي صدر في اللحظة الأخيرة، بعد أن كانت الشرطة قد وافقت في الأيام السابقة على عرض بطاقات بيضاء لتشكيل كلمة "حرية" على طول المنصة، تبين في الساعات الأخيرة أنه لم يُسمح بدخول لافتة إلى ملعب أوليمبيكو.
لاتسيو، ليس فقط البطاقات. تم منع دخول لافتة ضد لوتيتو في مباراة ميلان: إليكم ما كان مكتوباً عليها
الرقصة التي لم تكتمل
كان رفض العرض الكوريغرافي، الذي جاء قبل دقائق قليلة من صافرة انطلاق المباراة، مع إزالة البطاقات البيضاء على عجل، قد أثار ضجة كبيرة بالفعل. ووفقاً لبيان صادر عن وكالات الأنباء، فإن السبب الرسمي هو وجود تباين بين ما تم إبلاغه مسبقاً للسلطات، وبالتالي تمت الموافقة عليه، وما كان من المفترض عرضه فعلياً داخل الملعب. وهي حجة بيروقراطية، ترى جماهير لاتسيو أنها مجرد ذريعة لتبرير التعسف الذي مارسته إدارة النادي تجاههم. ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة التي وقعت مساء الأحد.
اللافتة
كان من المفترض أن تظهر في مدرجات ملعب «أوليمبيكو» لافتة كُتب عليها: «فقط من لديه القوة ليقول كلمة "النهاية" يمكنه أن يكتب كلمة "البداية"». والإشارة إلى الاحتجاج الجاري ضد الرئيس لوتيتو واضحة، وإن كان يتعين قراءتها بين السطور. لكن هذا ليس ما أدى إلى منع عرضه. في الواقع، لم تكن هناك أذونات صريحة لدخول هذا المادة، وبالتالي، تم منعه من الدخول عند إجراء عمليات التفتيش في الملعب. لكن رداً على ذلك، قرر مشجعو لاتسيو عرضه على أي حال، ليس في ملعب أوليمبيكو بل في بونتي ميلفيو. على الحاجز المطل على نهر التيبر، والذي يمكن رؤيته بوضوح من ضفتي النهر، بقيت الرسالة معروضة لعدة ساعات خلال يوم أمس. وبطبيعة الحال، سرعان ما انتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أصبحت فيروسية بسرعة بين مشاركات وإعادة نشر العديد من مشجعي اللازيو.