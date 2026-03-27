لاتسيو، قلق بشأن حارس المرمى: موتا يتعرض لإصابة مع منتخب تحت 21 عامًا، وفورلانيتو يستعد. ما الذي يتردد بشأن بارما

وبالتالي، سيتم متابعة حالة موتا استعداداً للمباراة التي ستقام على أرضنا ضد بارما والمقررة يوم السبت 4 أبريل في الساعة 20:45. وفي انتظار أي مستجدات بشأن جاهزيته، يستعد أليسيو فورلانيتو، المولود عام 2002 والذي نشأ في صفوف «البيانكوسيليستي» وعاد إلى النادي الأم في الصيف الماضي بعد عدة فترات إعارة هنا وهناك في دوري الدرجة الثالثة. قضى الكثير من الوقت على مقاعد البدلاء في الدوري الإيطالي كحارس مرمى ثالث، لكنه لم يشارك في أي مباراة. آخر مباراة خاضها كانت في 2 مارس 2024 في مباراة فيرمانا وأولبيا التي انتهت بالتعادل 2-2 في دوري الدرجة الثالثة، وقد تكون المباراة ضد الجيالوبلو أول مباراة له في الدوري الإيطالي.