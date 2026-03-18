لاتسيو، ضربة قاسية لزكاغني: إصابة عضلية، سيغيب عن مباريات التصفيات مع المنتخب الإيطالي

ضربة قاسية لماتيا زاكاني في صفوف لاتسيو، وليس هذا فحسب: فقد تعرض الجناح الإيطالي لإصابة عضلية ستبعده عن مباريات التصفيات مع المنتخب الوطني، وسيضطر إلى التوقف عن اللعب لفترة ليست بالقصيرة. وإليكم البيان الرسمي وموعد عودته.
إصابة جديدة في موسم مخيب للآمال ومحفوف بالمصائب حتى الآن. وقد أعلن النادي ذلك في بيان رسمي جاء فيه: "اليوم، عقب مشاورة بين الطاقم الطبي المكون من البروفيسور إيفو بولتشيني، والبروفيسور فابيو روديا، والطبيب الرسمي للنادي الدكتور إيتالو ليو، يعلن نادي لاتسيو ما يلي. خلال مباراة الدوري بين لاتسيو وميلان، تعرض ماتيا زاكاني لإصابة عضلية ما بعد الصدمة متوسطة الشدة في العضلة الفخذية الداخلية والعضلة الفخذية المتوسطة في الفخذ الأيمن. وقد بدأ اللاعب بالفعل برنامج العلاج"، حسبما ورد في البيان.
إصابة خطيرة، نظراً لأنها إصابة متوسطة الشدة، وتتطلب فترة تعافي تزيد عن شهر: سيغيب عن المباراة المقبلة ضد بولونيا، ومباريات المنتخب الإيطالي، وكذلك مباريات بارما وفيورنتينا ونابولي في أبريل. سيحاول أن يضع نصب عينيه أهم مباراة في موسم لاتسيو، وهي مباراة الإياب في نصف نهائي كأس إيطاليا ضد أتالانتا يوم 22 أبريل، لكن ذلك يتطلب تعافيًا سريعًا للغاية. وإلا فسيعمل على العودة لمباراة أودينيزي يوم 26 أبريل، أي الجولة 34. لا يمكن القول بأن الموسم انتهى، لكن زاكاني سيعود فقط في الجولات الأخيرة.