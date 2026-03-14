Sarri Juventus LazioGetty Images

لاتسيو، ساري: "غدًا سأذهب إلى منطقة الكورفا. مالديني لا يمكنه أن يلعب في مركز الجناح معي"

مدرب لاتسيو يتحدث عشية المباراة ضد ميلان على ملعب الأوليمبيكو

يتحدث ماوريتسيو ساري، مدرب لاتسيو، في مؤتمر صحفي عشية المباراة ضد ميلان على ملعب الأوليمبيكو، الذي سيشهد عودة الجماهير البيضاء والسماوية بكامل قوتها لهذه المناسبة. وفيما يلي أبرز المقتطفات، وفقاً لموقع lalaziosiamonoi.it.

غدًا سيعود المشجعون إلى الملعب: هل هذا دافع إضافي؟ 

"أنا واللاعبون سعداء جميعًا باللعب أمام جماهيرنا وفي ملعب مكتظ. نيابة عني وعن اللاعبين، نشكرهم، ونأمل أن نرد الجميل لهم على أرض الملعب رغم صعوبة المباراة. إنه دافع قوي لنا، أيضًا لأن الخطر قد يكمن في الدوافع، التي يجب أن نبحث عنها من خلال أهداف داخلية. لقد أخطأت هذه الفرقة في 2-3 مباريات، لكن لا يمكن لومها كثيرًا على الالتزام والتفاني. أتوقع تأكيدات، بل وأكثر من ذلك، في المباراة الأخيرة تعاملنا بشكل جيد جدًا من الناحية الذهنية، وأنهينا المباراة بقوة، لكن في الوسط يجب أن نتخلص من بعض لحظات السلبية.

عن ميلان: 

"ميلان لديه خصائص محددة جيدًا، فهو يضربك حتى عندما لا يبدو أنه يتحكم في المباراة. لديه قدرات فنية وبدنية كبيرة، وهي مباراة لا يجب أن نسمح فيها بمساحات مفتوحة، فلديهم تسارع مدمر. لكن لا يجب أن ندفعهم إلى منطقة الجزاء، فهذا صعب جدًا من الناحية التكتيكية". 

المصابون:

"نقوم هذه الأيام بتجربة باتريك وتايلور، ثم سنرى متى سنحدد الخطوة التالية. سنحاول مع رومانيولي حتى صباح الغد، لكن الوضع ليس سهلاً للغاية". 

  • دعاها المشجعون إلى منطقة «نورد». 

    "لقد كان لهم تأثير أيضًا على الخيارات السابقة، وليس فقط المستقبلية. هذه بيئة أحبها، وأحب الناس هنا، وأنا على وفاق معهم. سيكون لهم تأثير. يسعدني أنهم يريدون توديعي، وعادةً لا أذهب احترامًا للاعبيني، فهم من يجب أن يكونوا في "الصدارة". لكن أعتقد أنني سأذهب غدًا". 

    هل كنت تتوقع أن يكون مودريتش هكذا؟ 

    "مودريتش هو مثال للتواضع، إنه شخص في سنه يعيد نفسه إلى اللعبة تمامًا ويقوم بذلك بتفانٍ شديد".

    كيف حال زاكاني؟ 

    "لقد خاض موسمًا صعبًا، بدأه بإجراء عملية جراحية وتبعها بمشاكل أخرى. إذا أردنا أن نكون صادقين، فقد تطور أداؤه في المباريات الأخيرة، وآمل أن ينهي الموسم بشكل جيد، فهو يستحق ذلك بسبب الطريقة التي تعامل بها مع الموقف".

    قال فابياني إنه يريد الاستمرار مع ساري في المشروع الثلاثي. ما الذي سيدفع ساري إلى اتخاذ قراره في نهاية الموسم؟

    "فابياني ذكر الحقائق، أي أن لدي عقداً طويل الأمد. هذا هو الوضع، ثم إذا لم يكن النادي راضياً أو إذا لم أكن أنا راضياً، عندها سنتحدث عن الأمر، لكن اليوم لا يوجد نقاش. يبدو أننا أمام "سنة صفر" مرة أخرى، هناك العديد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، وإذا لم يتم تجديدها قريباً، أعتقد أنهم سيتوصلون إلى اتفاقات مع أندية أخرى. لنرى كيف يريد النادي أن يبدأ من جديد. أنا في لاتسيو، وأنا مرتاح جدًا في كثير من النواحي. العقد هو كما هو". 

    هل يمكن لمالديني اللعب على الجناح؟

    "مالديني يتمتع بخصائص معينة، لكنه لا يستطيع اللعب في الجناح مثلي. لكن من الواضح أنه يمكنه القيام بذلك قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة".

    تحدثت قبل قليل عن "السنة الصفرية" مرة أخرى، وقبل مباراة أتالانتا تحدثت عن الحاجة إلى "السنة الأولى". السؤال هو: هل ساري مستعد لـ"سنة صفرية" جديدة؟

    "الوضع المثالي هو ذلك، "السنة الأولى"، لكن الوضع يوحي بشيء آخر. لدي عقد ساري المفعول، إذا أخبرني النادي بالعكس، أنه لا يريد الاستمرار، سأقوم بتقييمات أخرى. وإلا فإن الوضع هو هذا". 

