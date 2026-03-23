لاتسيو، بدأ سوق الانتقالات الشتوية يؤتي ثماره الآن: مؤشرات على التحسن من موتا وتايلور ومالديني

ومع ذلك، ظهرت إشارات إيجابية في جميع الخطوط الثلاثة. يبدو أن الدفاع قد استعاد الثقة التي كان يتمتع بها في النصف الأول من الموسم. وفي خط الوسط، أعادت إبداعات باتريك التوازن للفريق، أما في الهجوم، فقد بدأ محرك ديا في العمل من جديد، بعد ما يقرب من عام ونصف من التوقف. كما ساهم دانييل مالديني بشكل كبير في تحسن الأرقام في المباريات الأخيرة (هدفان ضد أتالانتا في الكأس، وبولونيا وساسولو، وهدف آخر ضد ميلان، أي 7 أهداف في 4 مباريات)، حيث سجل أول أهدافه مع الفريق الأزرق والأبيض ضد ساسولو، كما أعطى زخماً جديداً للهجوم الذي كان قد توقف تماماً منذ رحيل كاستيلانوس. تقدم مهاراته حلولاً متنوعة في الهجوم، كما أن أداء زملائه في الخط الأمامي يتأثر بشكل إيجابي. الآن، لم يتبق سوى أن يظهر بريزيبوريك وراتكوف. لم نشاهد الشاب البولندي على أرض الملعب قط، بينما لم يظهر المهاجم الصربي سوى في لحظات قليلة (وركلة جزاء حصل عليها ضد جنوة). لكن سيتعين عليهما العمل بجدية أكبر ليحجزا مكاناً في تشكيلة ساري.