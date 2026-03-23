لازيو في طريقه للانتعاش بفضل اللاعبين الجدد. بعد فترة من التأقلم – كانت أقصر بالنسبة للبعض مقارنة بالآخرين – يستمتع اللاعبون الآن باللاعبين الجدد الذين انضموا في يناير ويحاولون العودة إلى المسار الصحيح. الفوز في بولونيا يمثل أكثر بكثير من مجرد ثلاث نقاط: إنه تكريس لموهبة تايلور، وتأكيد على التحسن الذيأظهره مالديني، واكتشاف لاعب شاب متخصص في صد ركلات الجزاء، والذي قد يكون مفيدًا للغاية، خاصة في كأس إيطاليا.
ترجمه
لاتسيو، بدأ سوق الانتقالات الشتوية يؤتي ثماره الآن: مؤشرات على التحسن من موتا وتايلور ومالديني
استلام
إدواردو موتا، الذي وصل بهدوء وسط شكوك عامة بشأن قفزته الكبيرة (من صراع تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة إلى السعي وراء مقعد في البطولات الأوروبية) من ريجيانا إلى لاتسيو، حسم مباراة «دالارا» بتسديدته التي أذهلت أورسوليني من نقطة الجزاء. ثاني مباراة على التوالي دون استقبالأهداف وإشارات على شخصية قوية، بصرف النظر عن بعض الأخطاء التي لا تزال بحاجة إلى تحسين، خاصة في الخروج من المرمى. لكن خلال الموسم، مع الأخذ في الاعتبار الأشهر الستة الأولى في ريجيو إيميليا، نجح في صد 50٪ من ركلات الجزاء التي تعرضت لها فرقه. في مباراة الإياب من نصف نهائي الكأس في بيرغامو، وبالنظر إلى أنه في حالة التعادل حتى بعد الوقت الإضافي، سيتم حسم المباراة بركلات الترجيح، قد تكون هذه الميزة حاسمة. وسيكون من المهم للغاية لفريق ساري أن يثق به في تلك المباراة التي يتوقف عليها موسم اللازيو بأكمله في 22 أبريل المقبل.
تايلور
من نال ثقة المدرب وجميع أعضاء الفريق منذ البداية هو كينيث تايلور. فهو لاعب أساسي لا غنى عنه منذ وصوله إلى روما، ورمز لفريق يكتسب ثقة جديدة بفضل طاقته المتجددة. وفي بولونيا، حسمت ثنائية الأهداف التي سجلها المباراة. وفي المباراة نفسها ضد بولونيا، سدد برشاقة ركلة الجزاء الأخيرة التي وضعت لاتسيو في المقدمة في كأس إيطاليا. وهو يتعلم تدريجياً بشكل أفضل ديناميكيات كرة القدم التي يطبّقها ساري، مظهراً قدرته على التكيف مع مختلف لحظات المباراة. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة ضد الروسوبلو، أعرب تايلور عن رضاه التام عن اندماجه في البيئة الجديدة، مؤكداً أنه يشعر بالفعل بأنه جزء لا يتجزأ من الفريق.
الآخرون
ومع ذلك، ظهرت إشارات إيجابية في جميع الخطوط الثلاثة. يبدو أن الدفاع قد استعاد الثقة التي كان يتمتع بها في النصف الأول من الموسم. وفي خط الوسط، أعادت إبداعات باتريك التوازن للفريق، أما في الهجوم، فقد بدأ محرك ديا في العمل من جديد، بعد ما يقرب من عام ونصف من التوقف. كما ساهم دانييل مالديني بشكل كبير في تحسن الأرقام في المباريات الأخيرة (هدفان ضد أتالانتا في الكأس، وبولونيا وساسولو، وهدف آخر ضد ميلان، أي 7 أهداف في 4 مباريات)، حيث سجل أول أهدافه مع الفريق الأزرق والأبيض ضد ساسولو، كما أعطى زخماً جديداً للهجوم الذي كان قد توقف تماماً منذ رحيل كاستيلانوس. تقدم مهاراته حلولاً متنوعة في الهجوم، كما أن أداء زملائه في الخط الأمامي يتأثر بشكل إيجابي. الآن، لم يتبق سوى أن يظهر بريزيبوريك وراتكوف. لم نشاهد الشاب البولندي على أرض الملعب قط، بينما لم يظهر المهاجم الصربي سوى في لحظات قليلة (وركلة جزاء حصل عليها ضد جنوة). لكن سيتعين عليهما العمل بجدية أكبر ليحجزا مكاناً في تشكيلة ساري.