لاتسيو، إصابة جيلة ليست خطيرة: إليكم آخر أخبار حالة المدافع الإسباني

لا تدعو حالة ماريو جيلا للقلق. فقد خرج مدافع لاتسيو في منتصف الشوط الأول من المباراة ضد بولونيا بسبب مشكلة بدنية لم تكن تبشر بخير. وظهرت تعابير الألم على وجه اللاعب الإسباني، الذي بقي على الأرض يعاني من الألم بعد انزلاقه أثناء محاولته إيقاف كاسترو. وبتدخل من طاقم لازيو، تم طلب استبدال اللاعب المولود عام 2000، الذي كان يلمس الجزء الداخلي من فخذه الأيمن عند استبداله. منذ بداية الموسم، عانى جيلا بشكل خاص من العديد من المشاكل العضلية، ولكنها طالت جميع لاعبي فريق ساري تقريبًا. في ملعب دال أرا، بدا الأمر وكأنه حالة أخرى من الحالات العديدة، ولكن يبدو أن الوضع أقل خطورة مما كان متوقعًا.