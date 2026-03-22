لا تدعو حالة ماريو جيلا للقلق. فقد خرج مدافع لاتسيو في منتصف الشوط الأول من المباراة ضد بولونيا بسبب مشكلة بدنية لم تكن تبشر بخير. وظهرت تعابير الألم على وجه اللاعب الإسباني، الذي بقي على الأرض يعاني من الألم بعد انزلاقه أثناء محاولته إيقاف كاسترو. وبتدخل من طاقم لازيو، تم طلب استبدال اللاعب المولود عام 2000، الذي كان يلمس الجزء الداخلي من فخذه الأيمن عند استبداله. منذ بداية الموسم، عانى جيلا بشكل خاص من العديد من المشاكل العضلية، ولكنها طالت جميع لاعبي فريق ساري تقريبًا. في ملعب دال أرا، بدا الأمر وكأنه حالة أخرى من الحالات العديدة، ولكن يبدو أن الوضع أقل خطورة مما كان متوقعًا.
لاتسيو، إصابة جيلة ليست خطيرة: إليكم آخر أخبار حالة المدافع الإسباني
مشكلة قديمة
في نهاية المباراة، وفي حديثه مع الصحفيين في المنطقة المختلطة، أوضح ماركو إياني، مساعد ساري (الذي كان موقوفاً اليوم)، حالة اللاعب قائلاً: "كان جيلا يعاني منذ أسابيع من التهاب في الركبة، وأعتقد أن هذا التهاب متفاقم، فقد أراد أن يتحمل الألم، وتدرب قليلاً لأنه أراد أن يكون حاضراً، ويجب أن نحييه على ذلك. سيؤدي تفاقم الالتهاب إلى الاستفادة من فترة التوقف على أمل استعادته في مباراة بارما".
التفاؤل
ويبدو أن هذه الآمال في محلها. وفقاً لما تسرب من مصادر داخلية، أدرك اللاعب بنفسه في تلك اللحظة أنه لا جدوى من المجازفة أكثر، وأنه من الأفضل التوقف فوراً، بمجرد أن شعر بتفاقم الالتهاب الذي عانى منه سابقاً. وقد طُلب التبديل بشكل مفاجئ، خاصة لهذا السبب الاحترازي. ويبدو أن هذا القرار قد أتى بثماره: ففي الساعات القادمة سيخضع جيلا للفحوصات اللازمة، التي ستحدد ما إذا كانت هذه الأحاسيس صحيحة أم لا؛ ولكن هناك على أي حال تفاؤل حذر بشأن حالته.