كل الرهانات على كأس إيطاليا. فهي السبيل الوحيد المتبقي أمام لاتسيو للعودة إلى المسابقات الأوروبية. يعرف ذلك المشجعون، الذين استسلموا لفكرة موسم عادي. ويعرف ذلك الفريق، مع ساري الذي قد يمنح لقبًا لجمهور أظهر له حبًا كبيرًا. ويعرف ذلك أيضًا لوتيتو، الذي يرى فرصة لإنقاذ ماء الوجه في موسم كارثي، بدأ بتجميد سوق الانتقالات ويوشك على الانتهاء بانتقادات لاذعة وملعب فارغ. كما أن ضمان الوصول إلى نهائي كأس إيطاليا سيضمن المشاركة في الدور نصفالنهائي من كأس السوبر الإيطالي في الموسم المقبل، وبالتالي أموالاً إضافية لخزينة النادي. لذا، فإن الفوز باللقب قد ينقذ موسم السيسكيليتي حقاً، من الناحية الرياضية وكذلك من الناحية الاقتصادية.
ترجمه
لاتسيو، الهدف هو كأس إيطاليا: لوتيتو يضاعف المكافآت في حال الفوز
الجوائز
لهذه الأسباب جميعها، وكما ذكرت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» اليوم، يبدو أنلوتيتو قد قرر مضاعفة المكافآت الموعودة للاعبين والمدرب والجهاز الفني في حال تحقيق الفوز. المبلغ الإجمالي، الذي يبلغ حوالي مليوني يورو في الوقت الحالي، من المتوقع أن يتجاوز أربعة ملايين. منذ عدة أسابيع، حتى قبل مباراة ربع النهائي التي فاز فيها الفريق بركلات الترجيح ضد بولونيا، كان رئيس نادي لاتسيو قد حث الفريق على بذل قصارى جهده لمحاولة الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه المسابقة. ويعد ابتهاج المالك بعد تسجيل تايلور الركلة الحاسمة من علامة الجزاء في ملعب دالارا دليلاً على مدى اهتمامه بالأمر. ولهذا السبب، قبل ما يزيد قليلاً عن شهر من مباراة الإياب في بيرغامو ضد أتالانتا، تتجه الأنظار بالكامل بالفعل إلى تلك المباراة الحاسمة، التي قد تفتح الأبواب أمام النهائي الذي سيقام في 13 مايو في ملعب أوليمبيكو ضد الفائز بين إنتر وكومو.
في كثير من الأحيان
أصبح كأس إيطاليا مهمًا بالنسبة لساري أيضًا. فالفوز بالبطولات بأي ثمن لم يكن أبدًا رؤيته لكرة القدم. ولم يكن كأس إيطاليا يثير حماسه بشكل خاص، وهذا ليس سراً. لكن الوضع الاستثنائي الذي يعيشه هذا العام في أوساط لاتسيو يدفعه إلى التفكير بطريقة مختلفة. والفوز مع لاتسيو، بعد موسم صعب من نواحٍ عديدة، سيكون بمثابة انتقام شخصي في هذه الحالة. مع العلم - وهذا ما ألمح إليه بنفسه - أن هذه ستكون فرحة مؤقتة على أي حال. فالفوز بالكأس أو عدم الفوز به لن يغير شيئاً فيما يتعلق بتقييم مستقبله ومشروعه الفني مع الفريق الأزرق والسماوي. يود أن يكون العام المقبل هو العام الأول وليس عام الصفر مرة أخرى. يود أن يرى بيئة متماسكة وملعبًا مكتظًا، لا أن يجد نفسه وسط صراع بين النادي والمشجعين. ويرتبط بقاء المدرب على مقاعد البدلاء بهذا الأمر، وليس بنتيجة مسيرته في كأس إيطاليا.