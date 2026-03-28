كان إصابة في الساق، التي جاءت لتضاف إلى مشكلة في الكاحل، قد كادت أن تهدد مشاركة مويز كين في تصفيات كأس العالم مع المنتخب الإيطالي، لكن التعافي سار كما هو مخطط له، وبعد 60 دقيقة في دوري المؤتمرات في مباراة راكوف ضد فيورنتينا و85 دقيقة في الدوري الإيطالي في مباراة فيورنتينا ضد إنتر، ارتدى المهاجم الفيولينتي القميص الأزرق وسجل هدفاً في الفوز 2-0 على أيرلندا الشمالية الذي ضمن التأهل للنهائي ضد البوسنة.

وقد عادت تظهر في كيان في بيرغامو الصفات التي رفعت قيمة شرط الإفراج في عقده مع فيورنتينا، الساري حتى عام 2029، إلى 62 مليون يورو، تدفع دفعة واحدة لشرائه بين 1 و15 يوليو 2026. لكن من يستطيع دفع مبلغ كهذا وما هي البدائل، إن وجدت؟