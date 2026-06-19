المكسيك وكوريا الجنوبية | متى يفرج أجيري عن هدف برشلونة؟ كينيونيس يختفي وتصدي إعجازي يكتب النهاية السعيدة!

على أنغام أغنية "سيليتو ليندو" الشهيرة، التي تم ترديدها على مدار المباراة، أكد المنتخب المكسيكي تفوقه في المجموعة الأولى، ليكون أول فريق يضمن مكانه في دور الـ32 في كأس العالم 2026.

المكسيك نجحت في الانتصار على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، سجله المتألق لويس رومو في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيدها إلى 6 نقاط على صدارة المجموعة.

مستوى المكسيك في هذه المباراة كان أفضل مما قدمته أمام جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية للمونديال، ولكن هل سيذهب منتخب "إل تري" بعيدًا في البطولة؟



