من ريال مدريد إلى الهند وأذربيجان .. روبين جونزاليس"ضحية كيروش" الذي عاش مأساة كينسكي وانتهت مسيرته في 25 دقيقة!

في ليلة الثلاثاء، 10 مارس الجاري، تجرع أنتونين كينسكي حارس توتنهام، أقصى درجات قسوة كرة القدم خلال ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.

صاحب الـ22 سنة كان يطمح في استغلال فرصته لإنقاذ توتنهام من محنته، بعدما يأس المدرب الكرواتي إيجور تودور من الحارس الإيطالي جولييلمو فيكاريو بسبب الأخطاء المتكررة على المستوى المحلي.

الليلة تحولت إلى كابوس بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كينسكي تسبب في هدفين بعدما انزلق في الأول ومرر الكرة بشكل خاطىء في الثاني، ليجد نفسه خارج الملعب بعد 17 دقيقة فقط والنتيجة 3/0 للفريق الإسباني.

ولأن كرة القدم مليئة بتلك القصص المأساوية، هناك حادث آخر لا يقل قسوة عن ما تعرض له الحارس التشيكي..