كيمي أنتونيلي يدخل التاريخ: في سن التاسعة عشرة يحقق فوزه الأول في الفورمولا 1 ويعيد إيطاليا إلى قمة المجد بعد أكثر من 20 عاماً

حقق أندريا كيمي أنتونيلي فوزه الأول في الفورمولا 1 في سباق الجائزة الكبرى الصيني، ليُعيد إيطاليا إلى قمة المجد بعد عشرين عاماً من آخر فوز لها. وقدّم الشاب الإيطالي البالغ من العمر 19 عاماً، وهو من مدينة بولونيا، أداءً قوياً، متقدماً على زميله في الفريق جورج راسل والبطل العالمي سبع مرات لويس هاميلتون، الذي احتل المركز الثالث وحقق أول منصة تتويج له مع فريق فيراري. احتل لوكلير المركز الرابع فقط، بعد أن خاض معركة مع زميله في الفريق طوال معظم السباق.