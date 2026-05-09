قد يتحول حلم كيليان مبابي "الجميل" باللعب في ريال مدريد إلى كابوس، حيث يواجه اللاعب الفرنسي صعوبة في التأقلم مع الحياة في العاصمة الإسبانية. ورغم وصوله باعتباره القطعة الأخيرة في أحجية «الجالاكتيكوس»، إلا أن وجوده تزامن مع تراجع في مستوى أداء فريق ألفارو أربيلوا، مما أدى إلى ردود فعل سلبية غير مسبوقة من مجتمع كرة القدم العالمي.
مفاجأة | وصلت إلى رقم غير مسبوق.. كم توقيع يطالب برحيل كيليان مبابي عن ريال مدريد؟
الإحباط يصل إلى ذروته في البرنابيو
انتهت فعليًا، فترة "شهر العسل" لمبابي في ريال مدريد، وحل محلها شعور بإحباط لم يكن ليتوقعه أحد، عندما تم تقديمه أمام جمهور ملعب سانتياغو برنابيو المكتظ الصيف قبل الماضي.
مع صعوبة فريق "البلانكوس" في مواكبة وتيرة الدوري الإسباني، وضعف ظهوره في دوري أبطال أوروبا، تتجه أصابع الاتهام بشكل متزايد نحو نجم باريس سان جيرمان السابق.
عانت تشكيلة أربيلوا من اختلالات تكتيكية منذ وصول مبابي، حيث كافح المدرب الإسباني لإدماج كل من الفرنسي وفينيسيوس جونيور في خط هجوم متماسك.
وقد أثر هذا التغيير، أكثر من مجرد الاستقرار الدفاعي للفريق، حيث أدى أيضًا إلى انعدام التناغم في الثلث الأخير من الملعب، مما دفع المشجعين إلى المطالبة بتغييرات هيكلية فورية لإنقاذ موسمهم.
- Getty Images
احتجاج رقمي ذو أبعاد تاريخية
وقد تجلى عمق هذا الاستياء في احتجاج رقمي هائل، حيث أفادت التقارير أن عريضة إلكترونية تدعو إلى رحيل مبابي قد جمعت ما يقرب من 70 مليون توقيع.
ورغم صعوبة التحقق من صحة كل توقيع على مثل هذه المنصات، فإن الحجم الهائل للحركة يسلط الضوء على أزمة علاقات عامة ضخمة يواجهها اللاعب وانقسام متزايد داخل قاعدة مشجعي ريال مدريد.
اكتسبت حركة "Mbappe Out" زخماً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، مدفوعة بمقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع تظهر ما يُنظر إليه على أنه قصور في أداء المهاجم الدفاعي وإهداره لفرص مؤكدة في مباريات حاسمة.
ما الذي ينتظر الفرنسي؟
على الرغم من الضجة وعشرات الملايين من التوقيعات الرقمية، لا تزال إدارة ريال مدريد ملتزمة رسميًا بإنجاح حقبة مبابي. فقد أمضى فلورنتينو بيريز سنوات في السعي وراء اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، ويظل رحيله، بعد فترة قصيرة جدًا من وصوله، أمرًا مستبعدًا للغاية من الناحيتين المالية والسياسية. ومع ذلك، يتعرض اللاعب نفسه الآن لضغوط أكبر من أي وقت مضى ليثبت جدارته ويخرس منتقديه على أرض الملعب.
مع اقتراب مباريات حاسمة، يجب على مبابي تكييف أسلوب لعبه مع متطلبات كرة القدم الإسبانية الصارمة وإظهار جانب الجماعية في لعبه الذي يطالب به المشجعون حاليًا.
- Getty images
مباراة "الكلاسيكو" تقترب
على الرغم من الأحداث الدرامية خارج الملعب ومطالبة الملايين من المشجعين برحيله، من المتوقع أن يقود مبابي هجوم الفريق في مباراة «الكلاسيكو» المقبلة. ويسعى ريال مدريد جاهدًا لتأجيل احتفالات الفريق الكتالوني باللقب، ويشكل تواجد مهاجمه النجم دفعة قوية، وإن كانت مثيرة للجدل. وقد أشارت الفحوصات الطبية إلى أنه سيكون جاهزًا لمواجهة برشلونة على الرغم من المخاوف الأخيرة بشأن لياقته البدنية.
تعد هذه المباراة مفترق طرق حاسم للنادي. قد يوفر الفوز راحة مؤقتة من حملة "رحيل كيليان مبابي" مع تصاعد التوترات في النادي العاصمي.