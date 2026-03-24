كيليان مبابي ينفي شائعات الإصابة "الكاذبة"، بينما يشرح نجم ريال مدريد سبب عودته إلى فرنسا لتلقي العلاج

وأكد مبابي أن رحلته إلى العاصمة الفرنسية كانت خطوة مدروسة لضمان قدرته على المنافسة على أعلى مستوى خلال الفترة المتبقية من الموسم. وأعرب عن ارتياحه لحصوله أخيرًا على تشخيص واضح بعد فترة من عدم اليقين بشأن حالته البدنية.

"ركبتي؟ إنها بخير"، أوضح، وفقًا لما نقلته RMC Sport. "أعلم أن هناك الكثير من التكهنات، والكثير من الأقاويل، لكن لا شيء منها صحيح. هذه هي حياة الرياضي البارز والشخصية العامة؛ يمكن للناس أن يقولوا أشياء دون التحقق منها، وهذا ليس بالأمر المهم، ولا يترتب عليه أي عواقب. أنا معتاد على ذلك. لكن لا بأس، لقد تعافيت بنسبة 100٪. كنت محظوظاً بما يكفي للحصول على التشخيص الصحيح عندما عدت إلى باريس، وتمكنا معاً من إيجاد أفضل خطة للعودة إلى أفضل حالاتي، لأكون في أفضل حالة بدنية لنهاية الموسم مع ريال مدريد وفي كأس العالم".

وأضاف: "خلال إقامتي في باريس قبل بضعة أسابيع، اتخذت هذه الخطوة لأنني أردت معرفة كل شيء عن ركبتي؛ أردت حقًا أن أكون دقيقًا للغاية. كنا نتحدث عن نهاية الموسم مع ريال مدريد، وكأس العالم، والمسيرة المهنية، وحتى الرفاهية. كان الأمر يزعجني؛ أردت حقًا معرفة ما هو الخطب. أجريت عدداً لا بأس به من الفحوصات والتقيت بأشخاص أكفاء منحوني الفرصة لمعرفة ما هو الخطب. مجرد معرفة ذلك يبعث على الاطمئنان. كنت في موقف لم أكن أعرف فيه سبب ألم ركبتي. مجرد معرفة ذلك تعطيك فكرة؛ إنها خطوة إلى الأمام، خطوة أولى نحو التعافي."