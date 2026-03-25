كيليان مبابي ينفي أن ريال مدريد أجرى فحصًا للركبة الخطأ وأخطأ في تشخيص الإصابة، حيث يقول مهاجم المنتخب الفرنسي إنه «مسؤول بشكل غير مباشر» عن تلك الكارثة

رد مبابي على التقارير التي تشير إلى أن الجهاز الطبي في ريال مدريد ارتكب خطأً فادحاً بإجراء فحص بالأشعة على ركبته اليمنى بدلاً من اليسرى المصابة. وتشير هذه المزاعم إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً شعر بالغضب الشديد بعد أن ركز الطاقم الطبي للنادي على ساقه اليمنى السليمة خلال الفحص الشتوي. ومع ذلك، سارع المهاجم، في حديثه قبل المباراة المقبلة لمنتخب فرنسا، إلى نفي هذه الرواية ووصفها بأنها محض افتراء.

وقال مبابي للصحفيين: "المعلومات التي تقول إنهم فحصوا الركبة الخطأ غير صحيحة". "قد أكون مسؤولاً بشكل غير مباشر عن هذه الحالة، لأنك عندما لا تتواصل بشأن ما لديك، فإن ذلك يفتح الباب أمام كل أنواع التفسيرات؛ الجميع يندفعون لملء الفراغ، وهذه هي اللعبة.

"مع ريال مدريد، كان التواصل بيننا دائمًا واضحًا إلى حد ما، سواء عندما بدأت إعادة التأهيل في مدريد أو عندما كنت في باريس، حيث رافقني الطبيب وأخصائي العلاج الطبيعي ومدرب اللياقة البدنية بالنادي. لا توجد مشكلة في ذلك".