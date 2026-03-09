Goal.com
مباشر
Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Muhammad Zaki

ترجمه

كيليان مبابي يعود! دفعة قوية لريال مدريد مع عودة نجم فرنسا إلى التدريبات قبل مواجهة مانشستر سيتي

تلقى ريال مدريد دفعة قوية قبل مباراته الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، حيث شوهد كيليان مبابي وهو يعود إلى الملاعب في فالديبيباس. وكان اللاعب الدولي الفرنسي قد غاب عن الفريق ليخضع لعلاج تحفظي في باريس من إصابة في الركبة، لكن عودته إلى مقر تدريبات النادي تشير إلى نقطة تحول محتملة للمدرب ألفارو أربيلوا.

  • مبابي يعود إلى فالديبيباس

    على الرغم من أن وجوده يمثل دفعة معنوية كبيرة، إلا أن مبابي لم يكمل الحصة التدريبية مع المجموعة الرئيسية، وبدلاً من ذلك أجرى تمارين جري مستمرة إلى جانب مدرب اللياقة البدنية سيباستيان ديفيلاز، وفقاً لصحيفة تريبونا. على الرغم من التفاؤل الذي ساد الملعب التدريبي، تشير التقارير إلى أن مشاركته يوم الأربعاء في مباراة الذهاب من المواجهة مع مانشستر سيتي لا تزال مستبعدة إلى حد كبير، حيث يواصل اتباع خطة تعافي مخصصة له.

    • إعلان
  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    تأكيد إصابة كاريراس

    بينما لا يزال التركيز منصبًا على عودة النجوم الكبار، تعرض فريق "البلانكوس" لانتكاسة دفاعية تتعلق بالظهير ألفارو كاريراس. وأكد التقرير الطبي الرسمي الصادر عن النادي أنه "بعد الفحوصات التي أجراها الطاقم الطبي لريال مدريد على لاعبنا ألفارو كاريراس، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في ربلة ساقه اليمنى". وبالنظر إلى هذا المستجد، وحقيقة أن ريال مدريد سيواجه مانشستر سيتي بعد يومين فقط، يبدو من شبه المؤكد أنه سيغيب أيضًا عن مباراة الذهاب.

  • روديجر وكامافينجا يقدمان الدعم

    ليست كل الأخبار سيئة بالنسبة لإدارة ريال مدريد، حيث عاد اثنان من أعمدة الدفاع الرئيسيين لتعزيز قوة الفريق. شوهد أنطونيو روديجر وهو يتدرب بشكل كامل ومن المتوقع أن يشارك في الدفاع ضد مانشستر سيتي. علاوة على ذلك، نجح إدواردو كامافينجا في تجاوز فترة صعبة بسبب إصابة مستمرة في الأسنان ليعود إلى المجموعة الرئيسية، مما يضعه في المنافسة على مكان في التشكيلة الأساسية في خط الوسط أو في مركز الظهير الأيسر.

  • real madrid manchester cityGetty Images

    التركيز يتجه نحو مباراة سيتي

    يدخل ريال مدريد المراحل النهائية من استعداداته مع 17 لاعبًا فقط من الفريق الأول متاحين تمامًا للاختيار. يقوم الطاقم الطبي بمراقبة تطور حالة مبابي ساعة بساعة، لكن النادي يحافظ على موقفه الحذر، حيث تشير التقارير إلى أنه لن يخاطر بإشراك المهاجم ما لم يكن لائقًا بنسبة 100٪، مع إعطاء الأولوية لجاهزيته على المدى الطويل للمباراة الثانية وكأس العالم الصيفية. يقع الضغط الآن على أربيلوا للتغلب على هذه العقبات في اختيار التشكيلة لمواجهة فريق مانشستر سيتي الذي لا يزال أحد المرشحين للفوز باللقب.

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
0