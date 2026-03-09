كيليان مبابي يعود! دفعة قوية لريال مدريد مع عودة نجم فرنسا إلى التدريبات قبل مواجهة مانشستر سيتي

على الرغم من أن وجوده يمثل دفعة معنوية كبيرة، إلا أن مبابي لم يكمل الحصة التدريبية مع المجموعة الرئيسية، وبدلاً من ذلك أجرى تمارين جري مستمرة إلى جانب مدرب اللياقة البدنية سيباستيان ديفيلاز، وفقاً لصحيفة تريبونا. على الرغم من التفاؤل الذي ساد الملعب التدريبي، تشير التقارير إلى أن مشاركته يوم الأربعاء في مباراة الذهاب من المواجهة مع مانشستر سيتي لا تزال مستبعدة إلى حد كبير، حيث يواصل اتباع خطة تعافي مخصصة له.