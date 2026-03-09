Getty Images Sport
كيليان مبابي يعود! دفعة قوية لريال مدريد مع عودة نجم فرنسا إلى التدريبات قبل مواجهة مانشستر سيتي
مبابي يعود إلى فالديبيباس
على الرغم من أن وجوده يمثل دفعة معنوية كبيرة، إلا أن مبابي لم يكمل الحصة التدريبية مع المجموعة الرئيسية، وبدلاً من ذلك أجرى تمارين جري مستمرة إلى جانب مدرب اللياقة البدنية سيباستيان ديفيلاز، وفقاً لصحيفة تريبونا. على الرغم من التفاؤل الذي ساد الملعب التدريبي، تشير التقارير إلى أن مشاركته يوم الأربعاء في مباراة الذهاب من المواجهة مع مانشستر سيتي لا تزال مستبعدة إلى حد كبير، حيث يواصل اتباع خطة تعافي مخصصة له.
تأكيد إصابة كاريراس
بينما لا يزال التركيز منصبًا على عودة النجوم الكبار، تعرض فريق "البلانكوس" لانتكاسة دفاعية تتعلق بالظهير ألفارو كاريراس. وأكد التقرير الطبي الرسمي الصادر عن النادي أنه "بعد الفحوصات التي أجراها الطاقم الطبي لريال مدريد على لاعبنا ألفارو كاريراس، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في ربلة ساقه اليمنى". وبالنظر إلى هذا المستجد، وحقيقة أن ريال مدريد سيواجه مانشستر سيتي بعد يومين فقط، يبدو من شبه المؤكد أنه سيغيب أيضًا عن مباراة الذهاب.
روديجر وكامافينجا يقدمان الدعم
ليست كل الأخبار سيئة بالنسبة لإدارة ريال مدريد، حيث عاد اثنان من أعمدة الدفاع الرئيسيين لتعزيز قوة الفريق. شوهد أنطونيو روديجر وهو يتدرب بشكل كامل ومن المتوقع أن يشارك في الدفاع ضد مانشستر سيتي. علاوة على ذلك، نجح إدواردو كامافينجا في تجاوز فترة صعبة بسبب إصابة مستمرة في الأسنان ليعود إلى المجموعة الرئيسية، مما يضعه في المنافسة على مكان في التشكيلة الأساسية في خط الوسط أو في مركز الظهير الأيسر.
التركيز يتجه نحو مباراة سيتي
يدخل ريال مدريد المراحل النهائية من استعداداته مع 17 لاعبًا فقط من الفريق الأول متاحين تمامًا للاختيار. يقوم الطاقم الطبي بمراقبة تطور حالة مبابي ساعة بساعة، لكن النادي يحافظ على موقفه الحذر، حيث تشير التقارير إلى أنه لن يخاطر بإشراك المهاجم ما لم يكن لائقًا بنسبة 100٪، مع إعطاء الأولوية لجاهزيته على المدى الطويل للمباراة الثانية وكأس العالم الصيفية. يقع الضغط الآن على أربيلوا للتغلب على هذه العقبات في اختيار التشكيلة لمواجهة فريق مانشستر سيتي الذي لا يزال أحد المرشحين للفوز باللقب.
