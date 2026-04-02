كيليان مبابي يروي قصة "لا تصدق" عن تدريبات ليونيل ميسي في أيامه مع باريس سان جيرمان

على مدار موسمين، استمتع عشاق كرة القدم بخط هجوم الأحلام المكون من مبابي وميسي ونيمار في ملعب بارك دي برانس. ورغم أن الثلاثي لم ينجح في جلب كأس دوري أبطال أوروبا المنشود إلى العاصمة الفرنسية، إلا أن البراعة الفردية التي أظهرها اللاعبون خلال تدريباتهم اليومية لا تزال محفورة في ذاكرة مبابي.

وفي معرض حديثه عن تلك الأيام خلال ظهوره في بودكاست "ذا بريدج"، تحدث قائد المنتخب الفرنسي بإعجاب شديد عن الفائز بـ"الكرة الذهبية" ثماني مرات. واعترف ابن مدينة بوندي بأن ميسي كان يلعب بمستوى مختلف تماماً من الكمال الفني.