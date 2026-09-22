"أمي وقعت في الحب!" .. كيليان مبابي يكشف كواليس اقترابه من ليفربول بعد لقاء سري مع يورجن كلوب

تحدث مبابي بصراحة عن مدى قربه من الانضمام إلى ليفربول في عام 2017. كان المهاجم الفرنسي مراهقًا مطلوبًا بشدة، حيث كان نجمًا بارزًا في صفوف موناكو آنذاك، مما جذب اهتمامًا جادًّا من أكبر الأندية الأوروبية التي تنافست على التعاقد معه.

وسرعان ما برز ميرسيسايد كوجهة مفضلة لعائلته خلال عملية المفاوضات. حتى أن يورجن كلوب، المدرب السابق لليفربول، رتب لقاءً سرياً للغاية على متن طائرة خاصة فاخرة من خمس غرف لعرض مشروعه الرياضي على المهاجم الشاب.

ورغم أن النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بذل قصارى جهده لضمان هذا التعاقد البارز، إلا أن الصفقة لم ترى النور أبدًا. وفي النهاية، نجح مبابي في إتمام انتقاله المذهل إلى باريس سان جيرمان، تاركًا إدارة ليفربول تتساءل عما كان يمكن أن يحدث لو تمت الصفقة.