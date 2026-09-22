ورغم أن والدته أعجبت بالنادي وحثته على التوقيع، إلا أن النجم الفرنسي اختار في النهاية الانضمام إلى باريس سان جيرمان.
"أمي وقعت في الحب!" .. كيليان مبابي يكشف كواليس اقترابه من ليفربول بعد لقاء سري مع يورجن كلوب
محادثات سرية في السماء
تحدث مبابي بصراحة عن مدى قربه من الانضمام إلى ليفربول في عام 2017. كان المهاجم الفرنسي مراهقًا مطلوبًا بشدة، حيث كان نجمًا بارزًا في صفوف موناكو آنذاك، مما جذب اهتمامًا جادًّا من أكبر الأندية الأوروبية التي تنافست على التعاقد معه.
وسرعان ما برز ميرسيسايد كوجهة مفضلة لعائلته خلال عملية المفاوضات. حتى أن يورجن كلوب، المدرب السابق لليفربول، رتب لقاءً سرياً للغاية على متن طائرة خاصة فاخرة من خمس غرف لعرض مشروعه الرياضي على المهاجم الشاب.
ورغم أن النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بذل قصارى جهده لضمان هذا التعاقد البارز، إلا أن الصفقة لم ترى النور أبدًا. وفي النهاية، نجح مبابي في إتمام انتقاله المذهل إلى باريس سان جيرمان، تاركًا إدارة ليفربول تتساءل عما كان يمكن أن يحدث لو تمت الصفقة.
- AFP
هوس أمٍّ بملعب أنفيلد
في الواقع، جاءت أقوى دفعة للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من والدة مبابي. فقد سافرت إلى ميرسيسايد لاتخاذ الخطوات الأولية الحاسمة في المفاوضات، حيث تجولت في المدينة وحضرت المباريات بمفردها لتستمتع بأجواء ملعب أنفيلد الشهيرة.
يتذكر مبابي، وفقًا لما نقلته صحيفة «ذا أثليتيك»: "قالت لي (ذهبت إلى الملعب، والتقت بالناس)، كما 'إنه نادٍ رائع، والجميع لطفاء للغاية، إنه نادٍ عائلي، نادٍ كبير'. ذهبت إلى أنفيلد ووقعت في حبه.
"كنا نتحدث طوال الوقت. كنت أسألها: 'ما رأيك يا أمي؟' وكانت تقول: 'بالنسبة لي، عليك أن تذهب إلى ليفربول'. فكنت أرد: 'حسناً، حسناً، حسناً!' لأن يورجن كلوب كان مدرباً رائعاً. التقيت به وكانت علاقتي به رائعة. كنت أكن له احتراماً كبيراً".
عرض كلوب بشأن الطائرة الخاصة
وكان كلوب نفسه قد وصف سابقًا الجهود المعقدة والمكلفة التي بذلها ليفربول خلال تلك المفاوضات السرية. ويتذكر مبابي ذلك العرض الغريب الذي قُدم أثناء الرحلة الجوية باعتزاز.
واعترف النجم الفرنسي: "أتذكر أننا كنا على متن الطائرة وكنا ندور وندور في الجو بينما كان يشرح لي مشروعه. فقلت له: 'لست بحاجة إلى إقناعي. أنت يورغن كلوب، وهذا ليفربول، نادٍ عظيم، لذا بالطبع إذا كنت هنا، فسأكون مهتمًا. لكن لدي أمور أخرى، ومشاريع أخرى، جيدة أيضًا'".
"فقلت له: 'أي قرار أتخذه سيكون قراراً جيداً لأننا نتحدث عن بعض أكبر الأندية في العالم'. إنها قصة مضحكة. لكن في النهاية اتخذتُ قرار الانتقال إلى باريس سان جيرمان لأنني، بصفتي مولوداً ونشأتُ في باريس، لم يكن هناك شعور أفضل من إثبات أنني أستطيع أن أكون نجماً في مدينتي الأم".
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من باريس إلى مجد مدريد
بعد رفضه لعروض ليفربول، انضم مبابي في البداية إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة. ثم تحول هذا الانتقال لاحقًا إلى صفقة انتقال نهائية مقابل مبلغ خيالي بلغ 180 مليون يورو، مما مهد الطريق لفترة مهيمنة حافلة بالألقاب في العاصمة الفرنسية.
كما رسخ المهاجم الديناميكي إرثه على الساحة الدولية، حيث اشتهر بفوزه بكأس العالم وهو لا يزال مراهقاً في عام 2018. وواصل تألقه مع منتخب بلاده في نسخة عام 2026، متجاوزاً ميروسلاف كلوز وليونيل ميسي كأفضل هداف في تاريخ البطولة، قبل أن تُقصى فرنسا على يد إسبانيا، التي توجت لاحقاً باللقب، في مرحلة نصف النهائي.
والآن، بعد أن كبر في السن وأصبح أيقونة عالمية، غادر مبابي أخيرًا وطنه لبدء فصل جديد. وأكمل انتقاله الذي طال انتظاره إلى ريال مدريد في عام 2024.
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