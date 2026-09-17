وقد أشاد النجم الفرنسي، الذي أكمل انتقاله المثير إلى العاصمة الإسبانية بعد سنوات من التكهنات المكثفة، برئيس النادي «البلانكوس» على مثابرته وإيمانه الثابتين.
"كنت أصاب بخيبة الأمل" .. كيليان مبابي يكشف كواليس تواصل فلورنتينو بيريز معه على مدار 10 سنوات قبل الانتقال لريال مدريد
عقد من المثابرة من بيريز
كشف مبابي أخيرًا النقاب عن القصة الطويلة التي قادته إلى ملعب سانتياجو برنابيو، موضحًا أن رئيس ريال مدريد بيريز حافظ على علاقة معه لمدة عقد كامل قبل إبرام الصفقة.
وأبرز المهاجم الفرنسي، في مقابلة صريحة مع صحيفة «آس»، الدور الشخصي الذي لعبه بيريز في تجاوز تعقيدات مسيرته المهنية.
وقال مبابي: "هو من جلبني إلى هنا. لقد ظللنا على اتصال لمدة عشر سنوات قبل وصولي. لقد أبدى دائمًا المودة والتفهم في سياق كل قرار تم اتخاذه، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا بالنسبة لريال مدريد. كان يقول لي دائمًا إنني سألعب يومًا ما لريال مدريد، وها أنا ذا، وأنا سعيد جدًّا".
وقد تردد صدى تقدير المهاجم الفرنسي لرئيس النادي المدريدي في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نُقل عنه قوله: "كنت على اتصال ببيريز منذ 10 سنوات قبل انضمامي إلى ريال مدريد".
- AFP
جاذبية البرنابيو التي لا تقاوم
ورغم أن تأثير بيريز كان كبيرًا، إلا أن مبابي سارع إلى الإشارة إلى أن مكانة ريال مدريد بحد ذاتها تجعل أي محاولة لإقناعه بالانضمام شبه زائدة عن الحاجة. وبالنسبة للاعب نشأ وملصقات أساطير ريال مدريد تزين جدران غرفة نومه، فإن هذه الخطوة لم تكن مسألة إقناع بقدر ما كانت مسألة قدر.
وأكد الفائز بكأس العالم قائلاً: "بصراحة، لا شيء ولا أحد يحتاج إلى إقناعك بالانضمام إلى ريال مدريد. أثناء تواصلي مع رئيس ريال مدريد، كنت أرغب في الانضمام، لكن ذلك لم يكن ممكناً، وفي النهاية، في كرة القدم، هناك لحظات وقرارات خارجة عن إرادتك. في كرة القدم، التوقيت هو المفتاح، وعليك أن تنتظر حتى تتوافر جميع الظروف المناسبة قبل أن تتمكن من الانتقال".
مبابي يتحدث عن محاولاته الفاشلة للانتقال إلى ريال مدريد
وفي معرض حديثه عن الأثر العاطفي للمحاولات الفاشلة السابقة للانضمام إلى العملاق الإسباني، اعترف مبابي بوجود بعض خيبة الأمل، لكنه أكد أن نظره كان دائمًا متجهًا نحو المستقبل.
وأوضح أنه حتى أقوى رجل في كرة القدم الإسبانية لم يكن بحاجة إلى إقناعه بالانضمام إلى المشروع، لأن مكانة النادي تتحدث عن نفسها، مضيفًا: "بالطبع، هناك خيبة أمل، لكن حياة لاعب كرة القدم تتمحور حول التطلع إلى الأمام، وليس إلى الوراء.
"لم يكن على أحد إقناعي بالانضمام إلى ريال مدريد، ولا حتى بيريز، رغم ضخامة النادي الذي يمثله. كان الأمر بديهياً".
وأعرب الفرنسي عن هذا الشعور بشكل أوضح بقوله: "إذا أردت أن تكون جزءاً من تاريخ كرة القدم، فعليك يوماً ما أن تلعب لريال مدريد".
- Getty Images Sport
عيش حلم المدريديين
منذ وصوله إلى إسبانيا، استقر مبابي في الحياة بـ«فالديبيباس» وتأقلم مع نمط الحياة في العاصمة. وأقر بأن الانتقال من فرنسا قد منحه شعوراً جديداً بالسلام، حتى وإن كان لقب «لاعب ريال مدريد» يرفع مكانة النجم إلى مستويات غير مسبوقة.
واختتم: "كنت أتوقع أن أجد أفضل نادٍ في العالم، وأن ألقى ترحيباً حاراً من مشجعي ريال مدريد في جميع أنحاء العالم. عندما وصلت إلى هنا، كنت أتمتع بمكانة معينة بالفعل، لكن عندما تكون لاعباً في ريال مدريد، فإنك تنتقل إلى مستوى آخر، إلى مستوى أعلى. أعتقد أنه إذا أردت أن تكون جزءاً من تاريخ كرة القدم، فعليك أن تمر عبر ريال مدريد".
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