كيليان مبابي يتحدث عن طبيعة إصابته ضد المغرب.. ويورجن كلوب يكشف كواليس مفاوضات "الطائرة الفاخرة" للتعاقد معه

وفي هذا السياق.. سقط كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، على أرضية المستطيل الأخضر، في مرتين مختلفتين؛ وذلك خلال مواجهة المغرب، في ربع نهائي كأس العالم 2026.

وبعد المرة الثانية التي سقط فيها مبابي، على أرضية المستطيل الاخضر؛ تم "استبداله" بزميله جان فيليب ماتيتا، في الدقيقة 77.

وظهر على مبابي المُعاناة الشديدة، وتأثره من الإصابة؛ وهو ما نشر القلق في نفوس الجماهير الفرنسية، قبل دور نصف النهائي.