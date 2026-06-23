لم يثأر لريو فرديناند من ليونيل ميسي ولكن .. كيليان مبابي يجدد لحظة نادرة في مسيرته أمام العراق ويدخل "نادي المئة" الفرنسي

إن كان كأس العالم 2026 قد جاء بعد موسم شاق للجميع وبعدد مباريات لا يطيقه اللاعبون – بحسب تصريحات خرجت من أكثر من نجم – فهو ليس كذلك بالنسبة للفرنسي كيليان مبابي، إذ يبدو أنه جاء لينسيه سريعًا الموسم المر الذي خاضه مع ريال مدريد.

صاحب الـ27 عامًا قاد المنتخب الفرنسي اليوم الثلاثاء، للفوز أمام نظيره العراقي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.

الثلاثية سجلها كيليان مبابي "هدفين" وعثمان ديمبيلي في الدقائق 14، 54 و66 من عمر المباراة.

وبفضل هذا الفوز تتصدر فرنسا ترتيب المجموعة التاسعة برصيد ست نقاط، فيما يتذيل العراق الترتيب دون أي نقطة، وفي انتظار مواجهة النرويج (3 نقاط) والسنغال (0 نقطة) لبيان ملامح الترتيب أكثر.

بعيدًا عن كل ذلك، دعونا نركز حديثنا في السطور التالية عن الجانب الفردي لنجم الليلة "كيليان مبابي"..



