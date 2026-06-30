كيليان مبابي "المحظوظ بمنتخبه": الأرقام تتحطم تحت قدميه في قمة فرنسا والسويد.. وعليك يا ليونيل ميسي أن تفتخر بمنافسته!

الصمود لـ44 دقيقة، لا يُمكن أن ينسيك امتلاك خصمك مهاجمًا لا يرحم أمام المرمى؛ وهو الفرنسي كيليان مبابي، نجم العملاق الإسباني ريال مدريد.

وحديثنا هُنا عن منتخب السويد الأول لكرة القدم؛ الذي صمد ضد فرنسا طويلًا، قبل أن ينهار بإبدعات مبابي وزملائه.

نعم.. المنتخب الفرنسي فاز (3-0) ضد السويد؛ وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ثنائية من بين هذه الأهداف الثلاثة، جاءت بواسطة مبابي في الدقيقتين 45 و74؛ بينما تكفل برادلي باركولا بـ"الآخر"، في الدقيقة 53.

وقدّم نجم ريال مدريد "لوحة فنية"، في هذه المباراة المونديالية؛ ليقود الديوك الفرنسية للتأهُل إلى دور ثمن النهائي، حيث سيواجه منتخب باراجواي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تألُق مبابي ضد السويد..