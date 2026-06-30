Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Kylian Mbappe France 2:1Getty/GOAL
أحمد فرهود

كيليان مبابي "المحظوظ بمنتخبه": الأرقام تتحطم تحت قدميه في قمة فرنسا والسويد.. وعليك يا ليونيل ميسي أن تفتخر بمنافسته!

فقرات ومقالات
كيليان مبابي
ليونيل ميسي
فرنسا
الأرجنتين
فرنسا ضد السويد
السويد
كأس العالم

ماذا قدّم مبابي ضد السويد؟!..

الصمود لـ44 دقيقة، لا يُمكن أن ينسيك امتلاك خصمك مهاجمًا لا يرحم أمام المرمى؛ وهو الفرنسي كيليان مبابي، نجم العملاق الإسباني ريال مدريد.

وحديثنا هُنا عن منتخب السويد الأول لكرة القدم؛ الذي صمد ضد فرنسا طويلًا، قبل أن ينهار بإبدعات مبابي وزملائه.

نعم.. المنتخب الفرنسي فاز (3-0) ضد السويد؛ وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ثنائية من بين هذه الأهداف الثلاثة، جاءت بواسطة مبابي في الدقيقتين 45 و74؛ بينما تكفل برادلي باركولا بـ"الآخر"، في الدقيقة 53.

وقدّم نجم ريال مدريد "لوحة فنية"، في هذه المباراة المونديالية؛ ليقود الديوك الفرنسية للتأهُل إلى دور ثمن النهائي، حيث سيواجه منتخب باراجواي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تألُق مبابي ضد السويد..

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    الأرقام تتحطم تحت قدمي كيليان مبابي

    واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد، تألُقه الكبير في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    مبابي سجل ثنائية؛ وذلك خلال الفوز (3-0) ضد منتخب السويد الأول لكرة القدم، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

    وهذه هي المباراة الثالثة، في النسخة المونديالية الحالية، التي يُسجل فيها مبابي هدفين؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الأولى "دور المجموعات": هدفان ضد السنغال.

    * الجولة الثانية "دور المجموعات": هدفان ضد العراق.

    * دور الـ32 "المرحلة الإقصائية": هدفان ضد السويد.

    وبالتالي.. أصبح مبابي "أول لاعب في التاريخ"، ببطولة كأس العالم؛ يُسجل هدفين أو أكثر في 3 مباريات، خلال نسختين مختلفتين.

    وسجل نجم ريال مدريد هدفين أو أكثر، في 3 مباريات مونديالية؛ وذلك في نسخة "قطر 2022"، التي حل فيها المنتخب الفرنسي "وصيفًا".

    كما أصبح مبابي "أفضل هداف في التاريخ"، بالأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم، برصيد 10 أهداف - حتى الآن -؛ متجاوزًا العديد من الاساطير الخالدة، أبرزهم الظاهرة البرازيلية رونالدو "8 أهداف".

    • إعلان
  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    كيليان مبابي يهدد عرش ليونيل ميسي

    لم ينتهِ حديثنا عن أرقام النجم الفرنسي كيليان مبابي، عند ما سبق فقط؛ فمهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد رفع "راية التحدي" في وجه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي يتألق هو الآخر في بطولة كأس العالم 2026.

    وبثنائيته ضد السويد، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026؛ أصبح مبابي على وشك "هزيمة ميسي" في معركتين، على النحو التالي:

    * هداف كأس العالم 2026: وصل مبابي إلى هدفه السادس خلال النسخة الحالية؛ معادلًا رقم ميسي في "الصدارة".

    * هداف كأس العالم تاريخيًا: وصل مبابي إلى هدفه الثامن عشر إجمالًا؛ على بُعد هدف وحيد فقط عن "المتصدر" ميسي.

    ولا يزال بإمكان ميسي، أن يبتعد عن مبابي ولو قليلًا؛ وذلك عندما يواجه منتخب كاب فيردي، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    عليك يا ميسي أن تفتخر بمنافسة كيليان مبابي!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب التأكيد على حقيقة مهمة للغاية؛ وهي أن منافسة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي للنجم الفرنسي كيليان مبابي، تؤكد "عظمة" البولجا.

    نعم.. الكثيرون قد يستغربون عندما نقول ذلك، لكن إذا نظرنا إلى واقع "العمر والمنتخب نفسه"؛ سنجد أن منافسة ميسي لمبابي في بطولة كأس العالم 2026، هي أمر كبير حقًا.

    وأكمل ميسي الـ39 عامًا، خلال النسخة المونديالية الحالي؛ بينما مبابي في "العمر المثالي" للاعب كرة القدم، حيث يبلغ 27 سنة.

    أما بالنسبة للمنتخب؛ فيكفي القول إن مبابي يلعب بجوار أفضل لاعب في العالم حاليًا عثمان ديمبيلي، بالإضافة إلى أسماء هجومية متألقة أمثال مايكل أوليسي وبرادلي باركولا وديزي دوي وريان شرقي وغيرهم الكثير.

    ويُعد الجيل الفرنسي الحالي، من بين الأفضل في تاريخ المنتخبات الوطنية؛ لذلك.. من السهل على مبابي أن يُسجل هذا الكم الهائل من الأهداف، سواء في كأس العالم أو غيره من البطولات.

    بينما ميسي هو الذي يجعل منتخب الأرجنتين "حيًا"، وليس العكس أبدًا؛ حيث أن جودة زملائه أقل منه بكثير، ما يجعل تسجيله هذا العدد من الأهداف أمرًا رائعًا.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26 ClasicoGetty

    تألُق كيليان مبابي "أفضل خبر" لريال مدريد

    أخيرًا.. يجب التأكيد على أن الحالة الفنية والبدنية، التي يُعيشها النجم الفرنسي كيليان مبابي في بطولة كأس العالم 2026؛ هي "أفضل خبر" بالنسبة للعملاق الإسباني ريال مدريد، ومديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

    والحقيقة أن مبابي، كان هو "هداف الريال الأول" في الموسمين الماضيين؛ لكننا كُنا نشعر في كثير من المباريات أيضًا، أنه مقيّد في الحركة.

    وبالطبع الأمر يختلف عن فرنسا؛ ففي ريال مدريد الجميع يعلم أن هُناك "عدم تفاهُم" بين مبابي والنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لكن هذا لا يمنع أن كيليان يبدو أفضل بدنيًا الآن عن السابق.

    وإذا نجح مورينيو في إيجاد "التوليفة المناسبة" للنجم الفرنسي، في صفوف الميرينجي؛ فإننا قد نرى إبداع كأس العالم 2026، ينتقل معه إلى الملاعب الإسبانية والأوروبية.

    هذا الإبداع سيكون خطرًا حقيقيًا على كل المنافسين؛ خاصة العملاق الكتالوني برشلونة، الذي سيطر على الألقاب المحلية في آخر عامين.