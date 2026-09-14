سباق الكرة الذهبية | ديمبيلي يرد بقوة على تصريح مبابي "المختار" .. وبرشلوني سابق ليامال: ميسي لم يفعل ذلك!

أثار حديث الثنائي لامين يامال وكيليان مبابي، ثنائي برشلونة وريال مدريد، بشأن أحقيتهما في الفوز بالكرة الذهبية "2026"، جدلًا واسعًا، في ظل تواجد عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، والذي توج بالبالون دور في العام الماضي.

ما بين إنجاز باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وتواجد 10 من لاعبيه الحاليين في سباق الكرة الذهبية، وكأس العالم 2026، التي شهدت فوز إسبانيا باللقب على حساب الأرجنتين، والأرقام القياسية التي تحققت بفضل كيليان مبابي وليونيل ميسي، صار الصراع شرسًا على جائزة الكرة الذهبية التي ستقام في 26 أكتوبر المُقبل، في لندن.

عثمان ديمبيلي، قرر الردّ على ما ذكره كيليان مبابي، الذي وصف نفسه بـ"المُختار"، فيما تلقى لامين يامال انتقادًا قويًا من نجم برشلونة السابق، حول تصريحه الذي لم يسبق لميسي أن أدلى به.