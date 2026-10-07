ومن المتوقع الآن أن يشارك النجم الفرنسي في مباراة نهاية هذا الأسبوع ضد فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو بعد تعافيه من إصابة في الركبة تعرض لها مؤخرًا.
بعد جدل رحلاته إلى باريس وسويسرا .. الكشف عن موقف كيليان مبابي من اللحاق بمواجهة ريال مدريد وفياريال
مبابي يعود إلى التشكيلة الأساسية استعدادًا لمواجهة فياريال
عاد مبابي إلى التدريبات الجماعية في فالديبيباس، مما شكل دفعة معنوية كبيرة لريال مدريد قبل مبارياته المقبلة في الدوري الإسباني. وشوهد المهاجم يتدرب جنبًا إلى جنب مع زملائه يوم الأربعاء، وبدا في حالة جيدة وجاهزًا للعب بعد فترة قصيرة من الغياب عن الملاعب إثر إصابته في الركبة خلال فوز منتخب فرنسا على تركيا في دوري الأمم الأوروبية. ويؤكد وجوده في ملعب التدريب أنه في طريقه للمشاركة في مباراة فياريال يوم السبت المقبل، كما أشارت صحيفة«ماركا».
وتأتي عودة الفرنسي بعد فترة توقف دولية مليئة بالتقلبات، شملت تسجيله هدفاً مع المنتخب الفرنسي، ثم مخاوف من إصابة لاحقة، وعطلة قصيرة أثارت جدلاً بين جماهير ريال مدريد. وعلى الرغم من الضجة التي أحاطت برحلاته الأخيرة إلى باريس وسويسرا، بدا مبابي مركزاً خلال الحصة التدريبية تحت إشراف مورينيو.
- AFP
تُبرز الإحصاءات الأساسية أهمية العودة
في حين سيطرت الأخبار خارج الملعب المتعلقة بنمط حياته وطموحاته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية على مواقع التواصل الاجتماعي، تظل مساهمات مبابي داخل الملعب لا مثيل لها في التشكيلة الحالية. فقد سجل بالفعل 40% من إجمالي أهداف ريال مدريد هذا الموسم، حيث هز الشباك ثماني مرات من أصل 20 هدفاً سجلها الفريق.
وجاءت سبعة من أهدافه في مباريات الدوري المحلي، حيث يُعد ملعب سانتياجو برنابيو أكثر الملاعب إنتاجية بالنسبة له. وقد سجل مؤخرًا ثلاثية رائعة ضد ريال سوسييداد، تبعها بهدفين ضد رايو فاييكانو. ومع احتلال ريال مدريد حاليًا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة - متأخرًا بست نقاط عن برشلونة المتصدر - ستكون قدرته على السيطرة على المباريات في العاصمة الإسبانية حاسمة يوم السبت المقبل.
التأثير في المسابقات الأوروبية
امتد تأثير المهاجم إلى ما وراء الدوري الإسباني ليشمل دوري أبطال أوروبا. لعب مبابي دورًا حاسمًا في فوز ريال مدريد 2-1 في المباراة الافتتاحية أمام إنتر، حيث سجل هدفًا حاسمًا ضمن للـ«لوس بلانكوس» انطلاقة قوية في مسيرتهم الأوروبية. وإحصائيًّا، سجل مبابي أهدافًا في خمس من مبارياته الثماني هذا الموسم، مما يدل على مستوى من الثبات يعتمد عليه مورينيو لتحقيق التوازن التكتيكي.
ومع ذلك، لا يزال أمام اللاعب السابق في باريس سان جيرمان مجال للتحسين فيما يتعلق بأدائه خارج أرضه. فقد فشل في إيجاد طريقه إلى الشباك خلال الرحلات الصعبة لمواجهة ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد، مما يشير إلى أن أفضل أداءاته يقتصر حاليًا على المباريات التي يخوضها أمام جماهيره.
- Getty Images Sport
ينتظرنا جدول مباريات قاسٍ في شهر أكتوبر
يُعد توقيت تعافي مبابي مثاليًّا بالنظر إلى الجدول المزدحم الذي ينتظر «البلانكوس» خلال الأسابيع القليلة المقبلة. فبعد مواجهة فياريال، سيتعين على ريال مدريد خوض مباراة على أرضه أمام إشبيلية قبل السفر لمواجهة غريمه اللدود برشلونة في 25 أكتوبر.
بالإضافة إلى هذه المواجهات المحلية الحاسمة، يتعين على النادي خوض مبارياته الأوروبية ضد روما ولايبزيج. وأمام مبابي الآن فترة قصيرة لتجهيز لياقته البدنية قبل العودة إلى الملعب تحت الأضواء الساطعة لملعب البرنابيو.
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