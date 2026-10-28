ليس فاسدًا ولكنه ساذج ومتهور!.. أزمات كيليان مبابي تتخطى حدود كرة القدم، فهل أصبح عدو نفسه؟

إذا كانت أزمة الصين تتعلق بكلمات خرجت في سياق ترفيهي؛ فإن القضية المالية الفرنسية أكثر حساسية، لأنها تتعلق بأموال انتقلت بالفعل إلى أشخاص يشغلون وظائف أمنية رسمية.
ففي يوليو 2025.. أعلن الادعاء العام في باريس، فتح تحقيق بعد بلاغ من وحدة الاستخبارات المالية الفرنسية، بشأن تحويلات مالية بلغت قيمتها الإجمالية "180.300 يورو"، دفعها النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد، لخمسة من رجال الشرطة المكلفين بحماية منتخب بلاده؛ من بينهم المسؤول الأمني محمد سنهاجي.
وبحسب الرواية التي قدمها محيط مبابي، فإن الأموال التي دفعها اللاعب إلى رجال الأمن؛ كانت هدايا من مكافأته عن بطولة كأس العالم 2022، وقد دُفعت بشفافية ومن دون مقابل.
لكن رغم ذلك؛ التحقيق سعى إلى تحديد ما إذا كانت المبالغ هدايا شخصية بالفعل، أم ارتبطت بخدمات خاصة محتملة لم تكن واضحة من الناحية القانونية.
وتعقد المشهد أكثر في سبتمبر 2026؛ عندما وُضع سنهاجي تحت التحقيق القضائي في ملف تضمن شبهات متعددة، تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وأموال عامة ووقائع مالية أخرى.
ومن ناحيتنا.. أفادت صحيفة "ليكيب" بأن مبابي أدلى بأقواله أمام المفتشية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية، بشأن مبلغ قدره "60.300 يورو" دفعه لسنهاجي؛ إلى جانب رحلة جمعته مع الأخير إلى الكاميرون، عام 2023.
الآن.. هل يعني ذلك أن مبابي متورط في فساد ما؟
الإجابة "لا.. ليست بالضرورة"؛ فهنا تحديدًا يجب ألا نخلط بين وجود تحقيق رسمي وبين ثبوت جريمة، فاللاعب ليس مدانًا لمجرد أنه دفع الأموال.
إلا أنه من جهة أخرى، تبرز أسئلة مشروعة بشأن تقدير كيليان مبابي للعواقب؛ وهي: "هل كان من الحكمة تقديم مبالغ مالية كبيرة لأشخاص مكلفين بحمايته في إطار وظائفهم الرسمية؟.. وهل جرى التحقق مسبقًا من أن قبول تلك المبالغ لا يثير تضاربًا في المصالح أو إشكالات قانونية؟".
وقد تكون نية مبابي شكر أفراد الأمن على عملهم - كما يقول محيطه -؛ لكن حسن النية لا يلغي ضرورة التأكد من أن طريقة تنفيذها سليمة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بموظفين عموميين.
وهنا تختلف المسألة عن أزمة الصين؛ فالأمر لا يتعلق بحساسية ثقافية فحسب، بل بتحويلات مالية تخضع لتدقيق من الجهات الرسمية.
بمعنى.. نحن أمام حقيقة واضحة؛ وهي أنه حتى ولو كان الأمر بعيدًا عن تورط مبابي في قضية فساد ما، فهناك سوء تقدير للمخاطر القانونية والإدارية.