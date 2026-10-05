"غضب كيليان مبابي في ريال مدريد" .. نبأ انتشر سريعًا عبر راديو "ماركا"، اليوم الإثنين، بداعي خلافات حول طريقة دعمه للحصول على جائزة الكرة الذهبية 2026، لكن النجم الفرنسي لم يترك الأمر دون تعليق.
"لقد تشاجرت مع عمتي" .. كيليان مبابي يعلق على أنباء غضبه من ريال مدريد بسبب الكرة الذهبية
ما القصة؟
أربعة لاعبين من ريال مدريد يتنافسون حاليًا على جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، عن موسم 2025-26؛ هم: مبابي، فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام ومارك كوكوريلا.
الحفل من المقرر أن يقام في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، في العاصمة البريطانية "لندن"، لأول مرة في تاريخ الجائزة التي اعتادت أن تُمنح في باريس.
وقد بدأ اللاعبون بالفعل للترويج لأنفسهم بشكل خاص للحصول على الجائزة، بتصريحاته بين الحين والآخر، ومنهم مبابي الذي رجح كافته على حساب مواطنه الفرنسي عثمان ديمبيلي؛ زميله السابق في باريس سان جيرمان.
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مزاعم غضب مبابي
في هذا الشأن، تحدث خافيير تينتو عبر راديو "ماركا"، اليوم الإثنين، عن كواليس من داخل ريال مدريد حول الصراع على الجائزة الممنوحة من مجلة "فرانس فوتبول"..
وزعم تينتو أن مبابي طلب من مسؤولي ريال مدريد في أسبوع الديربي أمام أتلتيكو، الذي أقيم في 20 سبتمبر الماضي، أن يكثفوا من دعمه لحصد الكرة الذهبية، لكن طلبه قوبل بالرفض.
على إثر ذلك، قدم الفرنسي مباراة متواضعة للغاية، وبدى عصبيًا لدرجة كبيرة، حتى انفعل على بعض زملائه، بل وغادر الملعب فور انتهاء اللقاء بخسارة المرينجي (1-2)، دون تحية الجماهير.
وادعى خافيير تينتو كذلك أن مبابي طلب من زين الدين زيدان؛ المدير الفني لمنتخب فرنسا، دعمه للحصول على البالون دور، لكن الأخير رفض مراعاة لشعور عثمان ديمبيلي.
مبابي يرد
ما هي إلا ساعات قليلة على انتشار مزاعم راديو "ماركا" حتى خرج مبابي لتوضيح الحقيقة بتعليق ساخر، نافيًا تمامًا كل ما قيل..
المهاجم الفرنسي كتب عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "نعم بالطبع، لقد تشاجرت أيضًا مع عمتي الكبيرة!"، مرافقًا تعليقه برموز تعبيرية ضاحكة.social gfx
ماذا قدم مبابي في 2025-26؟
الموسم الماضي، شارك كيليان مبابي في 44 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات، سجل خلالها 42 هدفًا وصنع سبعة آخرين.
ومع منتخب فرنسا، وصل لنصف نهائي كأس العالم 2026، قبل الهزيمة أمام إسبانيا 0-2، ثم خسارة المركز الثالث بالهزيمة أمام إنجلترا 4-6.
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