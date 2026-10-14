السر في الرقم 100: كيليان مبابي يكتب التاريخ ضد روما.. تجاوز راؤول جونزاليس وأهدافه تُنسينا عيوبه مع ريال مدريد!

سواء كان في أحسن أحواله أو أسوأها؛ لا يُمكن أن تمر مباراة واحدة للعملاق الإسباني ريال مدريد تقريبًا، إلا ويترك فيها النجم الفرنسي كيليان مبابي بصمة.

نعم.. هذا ما حدث في مواجهة ريال مدريد ضد مضيفه نادي روما الإيطالي، مساء يوم الأربعاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وأساسًا.. هذه المواجهة التي فاز فيها ريال مدريد (4-3)، بعدما كان متأخرًا بهدف مقابل ثلاثة، حتى الدقائق السبع الأخيرة؛ جاءت تاريخية لمبابي بكل ما تحمله من معانٍ.

مبابي كتب تاريخًا أوروبيًا جديدًا ضد روما؛ سواء بمجرد مشاركته في المباراة، أو بعد تسجيله هدفًا من رباعية فريقه.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور مبابي ضد روما..