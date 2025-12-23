"من المخزي رؤية ذلك" .. لاعب أتلتيكو مدريد السابق يهاجم ريال مدريد ويسخر من كيليان مبابي!

وفي سياق متصل، خرج لاعب أتلتيكو مدريد وإلتشي ورايو فاييكانو ومنتخب إسبانيا السابق، لتوضيح ما نشره عبر حسابه، مؤكدًا أنه لم يخسر من مبابي على المستوى الشخصي.

وقال كانو:"يجب توضيح القصة قليلًا، أنا لا أقلل من مبابي أبدًا، ولا توجد أي شكوك حول جودته، بل أعتبره اللاعب الأفضل في العالم حاليًا".

وأضاف:"الأمر يتعلق بعدد ركلات الجزاء التي تم احتسابها لريال مدريد هذا الموسم، من المخزي رؤية ذلك، الفرنسي لا يحتاج لها من أجل الفوز بالحذاء الذهبي في أوروبا أو هداف الدوري الإسباني، لأنه سيحقق ذلك على أي حال".