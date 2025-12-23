"من المخزي رؤية ذلك" .. لاعب أتلتيكو مدريد السابق يهاجم ريال مدريد ويسخر من كيليان مبابي!

قام روبين كانو مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، بالسخرية من كثرة ركلات الجزاء التي سجلها كيليان مبابي نجم الغريم التقليدي ريال مدريد خلال هذا الموسم.
ريال مدريد نجح في الفوز على إشبيلية يوم السبت الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو بهدفين نظيفين، ليواصل صحوته المحلية تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.
الهدف الأول جاء عن طريق لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 38، بينما أضاف مبابي الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ4 دقائق من ركلة جزاء، وهنا بدأت السخرية.
تسجيل مبابي لركلة جزاء تسببت في تهكم من البعض على عدد ركلات الجزاء التي حصل عليها ريال مدريد هذا الموسم وسجلها مبابي، حيث سبق أن أحرز هدفًا بطريقة مماثلة قبلها بثلاثة أيام أمام تالافيرا بكأس ملك إسبانيا.