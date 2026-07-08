وكان قائد «البلوز» قد تعرض لإهانات عنصرية بذيئة من قبل سياسية باراجوانية عقب فوز فرنسا الصعب في مباراة خروج المغلوب على المنتخب الأمريكي الجنوبي.
"مبابي بخير" .. ديشان يكشف توابع أزمة نجم فرنسا مع البرلمانية الباراجوانية
ديشان يؤكد جاهزية مبابي
على الرغم من الجدل الذي أثارته التعليقات العنصرية التي أدلت بها البرلمانية الباراجوانية سيليستي أماريا، أصر ديشان على أن مهاجمه النجم في حالة ذهنية جيدة.
وأكد مدرب المنتخب الفرنسي أن هذه الاضطرابات خارج الملعب لم تتسرب إلى معسكر الفريق ولم تؤثر على استعدادات قائده للمباراة المقبلة في ملعب فوكسبورو.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام حول حالة المهاجم، صرح ديشان قائلاً: «كيليان في حالة ذهنية جيدة. إنه جاهز لمباراة الغد».
وشدد المدرب على أن القوة الجماعية للفريق تساعد اللاعبين على التغلب على ضغوط البطولة، خاصةً وهم يستعدون لإعادة مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022 ضد «أسود الأطلس».
- AFP
انتهاكات مروعة من جانب باراجواي
اندلعت هذه الضجة بعد فوز فرنسا 1-0 على باراجواي، حيث كانت ركلة الجزاء التي سجلها مبابي هي الفارق الحاسم. وفي أعقاب المباراة، نشرت أماريا، وهي عضوة في مجلس الشيوخ عن الحزب الليبرالي الراديكالي في باراجواي، سلسلة من الإهانات العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هذه التصريحات بأنها «مقيتة تمامًا وغير مقبولة»، حيث استهدفت السياسية أصول المهاجم وذكاءه.
وقد شنّت أماريا هجوماً لاذعاً على مبابي، واصفة إياه بـ«الكاميروني المستعمر، الذي يحاول يائساً أن يظهر نفسه على أنه فرنسي» و«الهمجي الذي لم يتعلم الكتابة». كما صعّدت التوتر أكثر من خلال التحريض على العداء، مقترحةً أن لاعبي باراجواي كان ينبغي عليهم صفع الفرنسي جسدياً بعد صافرة النهاية. وقد أثارت تصريحاتها إدانة واسعة النطاق في أوساط مجتمع كرة القدم العالمي.
مبابي يرد على الادعاءات «الخسيسة»
نجم ريال مدريد، الذي يحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة برصيد سبعة أهداف إلى جانب إرلينج هالاند، ويأتي مباشرةً خلف المتصدر ليونيل ميسي صاحب ثمانية أهداف، لم يلتزم الصمت في مواجهة هذه الهجمات، بل أصدر رداً قوياً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخاطب مبابي السيناتورة مباشرةً، فكتب: "السيدة سيليستي أماريا، أنتِ امرأة حقيرة ولا تستحقين منصبك. أنتِ لا تمثلين باراجواي، ذلك البلد الذي بذل كل جهده بشغف وشرف طوال البطولة".
وتابع معربًا عن أسفه لأن تصرفاتها طغت على أداء منتخب بلادها على أرض الملعب. وأضاف المهاجم: «بسبب تهوركِ وعنصريتكِ الصارخة، نسي العالم بأسره بالفعل المسيرة والجهود التاريخية التي بذلها لاعبو بلدكِ خلال كأس العالم هذه، ليفسح المجال لامرأة غير كفؤة تعطي أسوأ صورة ممكنة عن بلدها».
- AFP
الأنظار تتجه نحو مباراة المغرب في ربع النهائي
وبعد معالجة المشكلات خارج الملعب، يحرص ديشان على إبقاء فريقه متواضعًا في مواجهة المنتخب المغربي الخطير. فقد قدم «أسود الأطلس» أداءً مثيرًا للإعجاب طوال البطولة، حيث اجتازوا مجموعتهم بسهولة بعد تعادل مع البرازيل وفوزين مقنعين على هايتي واسكتلندا، قبل أن يقضوا على هولندا بركلات الترجيح في دور الـ32، ويهزموا كندا بسهولة بنتيجة 3-0 في دور الـ16.
ورغم أن فرنسا كانت الفريق الأبرز في البطولة، إلا أن المدرب لا يأخذ أي شيء كأمر مسلم به. ورفض أي حديث عن التراخي، مشيرًا: «لا، إنها مجرد متعة. لا توجد نشوة في التدريبات، أبدًا. نحن نكن احترامًا كبيرًا للمغرب».
كما أعرب ديشان عن رضاه عن الحالة البدنية للاعبيه مع دخولهم المرحلة الحاسمة من البطولة. وأوضح قائلاً: «البيانات التي تُجمع بعد المباريات جيدة، بل جيدة جدًا. نحن نتكيف، ولا أمانع في أن يتغيب لاعب عن حصة تدريبية ليكون في حالة بدنية أفضل للحصص التالية»، مشددًا على النهج الدقيق الذي يتبعه «البلوز» للدفاع عن مكانتهم كواحدة من القوى العالمية الرائدة.
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