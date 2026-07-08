"مبابي بخير" .. ديشان يكشف توابع أزمة نجم فرنسا مع البرلمانية الباراجوانية

على الرغم من الجدل الذي أثارته التعليقات العنصرية التي أدلت بها البرلمانية الباراجوانية سيليستي أماريا، أصر ديشان على أن مهاجمه النجم في حالة ذهنية جيدة.

وأكد مدرب المنتخب الفرنسي أن هذه الاضطرابات خارج الملعب لم تتسرب إلى معسكر الفريق ولم تؤثر على استعدادات قائده للمباراة المقبلة في ملعب فوكسبورو.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام حول حالة المهاجم، صرح ديشان قائلاً: «كيليان في حالة ذهنية جيدة. إنه جاهز لمباراة الغد».

وشدد المدرب على أن القوة الجماعية للفريق تساعد اللاعبين على التغلب على ضغوط البطولة، خاصةً وهم يستعدون لإعادة مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022 ضد «أسود الأطلس».