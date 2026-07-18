"لم نوفق في كتابة نهاية أفضل لك" .. مبابي يودع ديشان بكلمات مؤثرة قبل مباراته الأخيرة مع فرنسا!

وكتب مبابي كلمات "مؤثرة" إلى ديدييه ديشان، عبر حسابه على منصة (إكس)، قائلًا "اليوم هو يومك الأخير. أنت الذي قدمت لنا الكثير. كان بإمكاننا أن نقدم لك نهاية أفضل، ولكننا لم نوفق.

من الصعب أن أصف ما قدمته على مدار 14 عامًا، لقد كنت عنصرًا أساسيًا في نهضة هذا الفريق. لم يقدّر الناس عظمتك حق قدرها، ولكن الزمن والتاريخ سيخلدان ذلك.

شكرًا لك على منحي فرصة تمثيل بلادي على أكبر مسرح رياضي لأعوام طويلة، أشعر بالفخر لأنني وقفت إلى جانب أحد أعظم أساطير بلادنا، ولن أنسى أبدًا كل ما عشناه وحققناه معًا.

أتمنى لك التوفيق في مغامرتك الجديدة، وشكرًا لك مجددًا على كل ما قدمته لهذا القميص الذي يعني لنا الكثير".



