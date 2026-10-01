كيليان مبابي فوق العقوبات، جود بيلينجهام يحرجكم ووثائق خافير تيباس تفضحكم.. كفاكم تقزيمًا لريال مدريد!

"انظروا تحت أقدامكم.. وكفاكم تقزيمًا لناديكم!"؛ جملة يجب أن يقولها أي شخص عاقل إلى مسؤولي ونجوم العملاق الإسباني ريال مدريد، من أجل العودة للسيطرة على الألقاب المحلية والخارجية.

ريال مدريد هذا الكيان الرياضي العملاق، الذي سيطر على عالم الساحرة المستديرة لسنواتٍ عديدة؛ أصبح يُعاني بشدة في العامين الأخيرين، وسط الكثير من المشاكل الإدارية والفنية.

والأزمة الحقيقية هي أن المدريديين، يصدرون هذه المشاكل المتتالية لأنفسهم؛ ثم يهربون من الحقيقة الواضحة للجميع، بمزاعم وادعاءات ضد المنافسين.

ولأنهم لا يريدون الاعتراف بالحقيقة؛ ها هي "أعمدة" ريال مدريد الرئيسية تتلقى مجموعة من الضربات المختلفة، خلال أيام قليلة للغاية.

نعم؛ "أعمدة" ريال مدريد اهتزت بمجموعة من القضايا والأحداث الجدلية المثيرة للغاية، وهو ما سنحاول تحليله من ناحيتنا في السطور القادمة..