كيليان مبابي ضد المغرب | رد على ميسي بسلاحه القاتل .. وزرع فيروس باريسي لفك شفرة حكيمي!

لم يعد النجم الفرنسي كيليان مبابي، بحاجة بعد اليوم لإثبات أنه القلب النابض لمنتخب الديوك أو يرد على كل من شكك في قدراته خصوصًا خلال آخر عامين، وذلك بعد أن حمل بلاده إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026.

مبابي كان في مواجهة مباشرة اليوم مع رفيقه السابق في باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، خلال مباراة فرنسا والمغرب بالدور ربع النهائي من المونديال، لكنه حسمها لصالح الديوك بدون عناء مسجلًا الهدف الذي فك شفرة مرمى الحارس ياسين بونو، قبل أن يصنع لزميله عثمان ديمبيلي الهدف الثاني.

وبهذه الثنائية النظيفة يقصي مبابي ورفاقه، منتخب المغرب للمرة الثانية على التوالي من الأدوار الإقصائية لكأس العالم، وهي نفس النتيجة التي خسر بها أسود أطلس في نصف نهائي نسخة مونديال "قطر 2022".







