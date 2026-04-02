فقد عقله بسبب طبق كباب ونيمار ضحية القائمة السوداء .. شارة فرنسا ليست الأولى في رحلة "الديكتاتور" مبابي!

وبينما كان كيليان مبابي على بعد خطوة من الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2022، جاء الدور على مسؤولي باريس سان جيرمان، الذين تدخلوا بكل قوة من أجل إقناعه بالبقاء مع العملاق الفرنسي، وهو ما تم في النهاية، بتوقيع عقد جديد لمدة 3 سنوات.
ومع هذا التمديد، خرجت التقارير لتؤكد أن مبابي سيحصل على نفوذ كبير في باريس سان جيرمان، وأن يكون المحور الفعلي للمشروع الرياضي للنادي بأكمله.
وازدادت الشكوك حول ذلك الأمر، بإجراء إدارة باريس سان جيرمان، تغييرات جذرية ارتبطت باستمرار كيليان مبابي، جاءت على النحو التالي..
* تغيير المدير الرياضي ليوناردو، وتعيين لويس كامبوس، مكتشف مبابي والذي تربطه به علاقة قوية منذ أن كانا معًا في موناكو.
* إقالة المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو، وتعيين كريستوف جالتييه.
* تقديم مبابي لقائمة سوداء، لأسماء يرغب في رحيلها عن باريس سان جيرمان، وكان بوتشيتينو على رأس تلك القائمة، فضلًا عن 12 لاعبًا، على غرار نيمار جونيور وماورو إيكاردي ولياندرو باريديس، تيلو كيرير، يوليان دراكسلر، دانيلو، أندير هيريرا، لايفن كورزاوا، بابلو سارابيا، خوان بيرنات، إدريسا جاي، كولين داجيا، سيرجيو ريكو ، بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
ورغم نفي مبابي لهذه المزاعم، إلا أن الوقائع الفعلية لم تخلُ من تعريضه للاتهامات، بأنه يملك قوة مؤثرة، تجعله أقرب إلى شخصية "الديكتاتور".