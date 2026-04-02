Goal.com
مباشر
محمود خالد

فقد عقله بسبب طبق كباب ونيمار ضحية القائمة السوداء .. شارة فرنسا ليست الأولى في رحلة "الديكتاتور" مبابي!

فقرات ومقالات
كيليان مبابي
ريال مدريد
فرنسا
نجولو كانتي
نيمار
باريس سان جيرمان

الوجه المظلم لنجم فرنسا الأول..

لا يختلف اثنان على التأثير الهائل الذي أحدثه النجم الفرنسي كيليان مبابي في ملاعب كرة القدم، وهو أمر أشبه بـ"ظاهرة"، بعدما قاد "الديوك" للقب كأس العالم 2018 ونهائي مونديال 2022، ومن ثم تحوله إلى "النجم الأول" في ريال مدريد.

ولكن، هذا لا يمنع أن هناك وجهًا آخر للعملة في رحلة مبابي، أو بمعنى أدق "وجه مظلم"، يتمثل في شخصية ديكتاتورية يتمتع بها النجم الفرنسي.

مبابي "الديكتاتور"، مصطلح أطلق كثيرًا على نجم ريال مدريد، بسبب أحداث ووقائع شاهدناها داخل وخارج الملعب، ويمكن أن نستعرضها في بعض النقاط التالية..

  • "أريد شارة القيادة"

    أحدث تلك الوقائع، والتي صنعت جلبة كبيرة، ما فعله كيليان مبابي، عندما كان يستعد للمشاركة في المباراة الودية بين فرنسا وكولومبيا، التي أقيمت على ملعب نورث ويست، وقدمت فيها كتيبة ديدييه ديشان، عرضًا رائعًا بـ"البدلاء"، ليفوزوا على "صناع القهوة"، بنتيجة (3-1)..

    وبينما كان كيليان مبابي يستعد للمشاركة في الدقيقة 78، تم تداول مقطع فيديو له وهو يطالب ريان شرقي، بالتوجه إلى نجولو كانتي، وأخذ شارة القيادة منه، من أجل ارتدائها قبل النزول.

    ورغم كونها مباراة ودية، ولم يشارك مبابي بها أكثر من 12 دقيقة، إلا أنه طالب بارتداء شارة القيادة، الأمر الذي أثار استياء المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصف أحدهم الوضع بقوله "الآن فهمت حالة الإحباط التي دفعت (أنطوان) جريزمان للرحيل عن المنتخب".

    • إعلان

  • طبق كباب .. "مبابي فقد عقله"

    هناك قصة طريفة، كانت وراء تلقيب مبابي أيضًا بـ"الديكتاتور"، إبان فترة لعبه في باريس سان جيرمان، حينما قال المؤثر الفرنسي وصاحب مطعم برجر/ كباب، محمد هني، إنه تلقى إنذارًا قانونيًا من محامية كيليان مبابي، بسبب إطلاق اسمه على "طبق كباب".

    صحيح أنه مشجع لمارسيليا، في ظل "العداء" مع باريس سان جيرمان، إلا أن تصرف مبابي مع صاحب المطعم كان غريبًا؛ كون المؤثر الفرنسي كان يحمل منتجًا عليه عبارة "خبز مستدير كرأس مبابي"، إلا أنه أيضًا كان يملك فطيرة عليها عبارة "محمّلة كديميتري باييت".

    وخرج صاحب المطعم في مقطع فيديو، بعد رفع مبابي دعوى قضائية ضده، ساخرًا من تحرك كيليان القضائي بسبب طبق كباب، فيما وصفه بأنه "بلا قيم" وفقد عقله تمامًا"، كما قال "لقد حول اسمه إلى ديكتاتور، ألا تخجل من نفسك يا كيليان؟ إنه يهاجم في المحكمة أكثر مما يهاجم في الملعب، حسنًا سأقول إن الخبز مستدير كالبندق، أو مثل الكرة الذهبية التي لن تحصل عليها أبدًا".

  • Kylian Mbappe Paris Saint-Germain 2023-24Getty

    حتى لا يذهب إلى ريال مدريد

    وبينما كان كيليان مبابي على بعد خطوة من الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2022، جاء الدور على مسؤولي باريس سان جيرمان، الذين تدخلوا بكل قوة من أجل إقناعه بالبقاء مع العملاق الفرنسي، وهو ما تم في النهاية، بتوقيع عقد جديد لمدة 3 سنوات.

    ومع هذا التمديد، خرجت التقارير لتؤكد أن مبابي سيحصل على نفوذ كبير في باريس سان جيرمان، وأن يكون المحور الفعلي للمشروع الرياضي للنادي بأكمله.

    وازدادت الشكوك حول ذلك الأمر، بإجراء إدارة باريس سان جيرمان، تغييرات جذرية ارتبطت باستمرار كيليان مبابي، جاءت على النحو التالي..

    * تغيير المدير الرياضي ليوناردو، وتعيين لويس كامبوس، مكتشف مبابي والذي تربطه به علاقة قوية منذ أن كانا معًا في موناكو.

    * إقالة المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو، وتعيين كريستوف جالتييه.

    * تقديم مبابي لقائمة سوداء، لأسماء يرغب في رحيلها عن باريس سان جيرمان، وكان بوتشيتينو على رأس تلك القائمة، فضلًا عن 12 لاعبًا، على غرار نيمار جونيور وماورو إيكاردي ولياندرو باريديس، تيلو كيرير، يوليان دراكسلر، دانيلو، أندير هيريرا، لايفن كورزاوا، بابلو سارابيا، خوان بيرنات، إدريسا جاي، كولين داجيا، سيرجيو ريكو ، بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

    ورغم نفي مبابي لهذه المزاعم، إلا أن الوقائع الفعلية لم تخلُ من تعريضه للاتهامات، بأنه يملك قوة مؤثرة، تجعله أقرب إلى شخصية "الديكتاتور".

  • Kylian Mbappe Neymar Lionel Messi PSG 2022-23Getty

    ركلة جزاء تقول كل شيء

    بين الأنا والغيرة المتبادلة، كان ذلك حديث الأوساط العالمية، حول خلاف نشب بين كيليان مبابي ونيمار، بشأن تنفيذ ركلة جزاء في مباراة مونبلييه في أغسطس 2022.

    الأمر لم يكن مجرد خلاف حول من يسدد الركلة، بل إنه كشف عن نزاع علني بين اللاعبين داخل غرفة الملابس، خاصة وأن مبابي، بعد تجديد عقده مع سان جيرمان آنذاك، أبلغته الإدارة بأنه سيحظى بالدور القيادي في النادي، وسيكون لاعبًا محوريًا، خاصة في التفاعل مع زملائه وعلى أرض الملعب، علمًا بأن التقارير حينها أشارت إلى ضيق كيليان من نفوذ نيمار، وما يجده من دعم بأسماء لامعة مثل ليونيل ميسي وسيرخيو راموس.

    واستنادًا إلى الفقرة الماضية، فإن الشكوك حول مطالبة مبابي برحيل نيمار، بعد الوصول إلى ما يشبه بـ"القطيعة"، فإن البرازيلي رحيل بالفعل عن القلعة الباريسية، ليذهب إلى الهلال.

  • كلمة أخيرة..

    هناك مواقف أخرى، كان فيها مبابي، محور سخرية الجماهير، بين وصفه بـ"الأمير" مبابي، نظرًا للملكية القطرية لباريس سان جيرمان، أو وصفه بذلك "الديكتاتور" الذي يريد أن يشعر دومًا بأنه القائد.

    وجاءت لقطة شارة كانتي في ودية كولومبيا، لتعطي دليلًا جديدًا قد يُفسر بطموح مبابي الذي لا يقبل إلا بأن يكون الرجل الأول، أو الديكتاتور الذي قد يثير المخاوف من تفضيل "الأنا" على المصلحة العامة.