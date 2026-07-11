"كيليان سامحنا".. آلاف الفرنسيين يوقعون عريضة اعتذار لمبابي بعد تألقه في كأس العالم!

أطلق مجموعة من مستخدمي الإنترنت عريضة إلكترونية تحمل اسم "كيليان، سامحنا"، والتي جمعت حتى الآن أكثر من 74 ألف توقيع. ووفقاً لتقرير نشره "راديو فرنسا"، تهدف هذه المبادرة الفكاهية إلى تقديم اعتذار رسمي لقائد المنتخب، مبابي، بعد فترة طويلة من الانتقادات.

وقد جاء في مقدمة موقع العريضة: "أساءت فرنسا التصرف. لقد شككنا، وانتقدنا، وكنا جاحدين. حان الوقت لإصلاح ذلك". ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يضع أصحاب المبادرة هدفاً طريفاً وموثقاً، حيث أوضحوا قائلين: "سيتم ربط كل توقيع وكل عمل من أعمال التوبة في 'كتاب العفو الوطني العظيم'، وهو عمل رسمي يُسلم باليد إلى كيليان مبابي. وسيتم أيضاً نشر جميع الإجراءات عبر الإنترنت، كأرشيف عام وأبدي لتوبة الأمة".