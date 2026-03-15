يواصل نابولي سلسلة انتصاراته، محققاً فوزه الثالث على التوالي في الدوري. وجاء الفوز على ليتشي، بعد أن قلب النتيجة، عقب الانتصارات على فيرونا وتورينو، وجميعها كانت بفارق ضئيل، مما يبعث على التفاؤل لدى «الأزوري» بأنهم قد تجاوزوا الآن تلك الفترة العصيبة. النقاط تتراكم، ودوري أبطال أوروبا يقترب أكثر فأكثر، والنجوم الكبار يبدأون بالعودة من إصاباتهم، ويمكن لكونتي أن ينظر بثقة إلى المستقبل القريب، ولما لا، أن يطمح إلى الصعود في الترتيب. ارتفع رصيد بطل إيطاليا الحالي إلى 59 نقطة، وقلص الفارق بنقطتين عن إنتر الذي أصبح الآن متأخراً بـ 9 نقاط مع تبقي 9 مباريات على نهاية الدوري الإيطالي (ويوجد بينهما ميلان أيضاً).
كيف يمكن لنابولي أن يلعب الآن بوجود دي بروين وماكتوميناي ولوكاكو وجميع اللاعبين الآخرين: فكرة جنونية للعودة في النتيجة، هل هذا ممكن؟
هناك العديد من العوامل التي تدعو للفرح في نابولي. وكما ذكرنا، بدأ ترتيب الدوري يستعيد مظهره الجيد، وبينما تجد فرق ميلانو نفسها متورطة في صراع غير متوقع على لقب الدوري، قد يكون «الطرف الثالث» هو المستفيد من ذلك. من ناحية أخرى، ربما يكون لدى الأزوري أفضل جدولمباريات بين الثلاثة، ومع وجود الفريق بكامل قوته تقريبًا، يمكنهم السعي لتحقيق سلسلة انتصارات متتالية. آخر تسعة منافسين للوكاكو وزملائه سيكونون كالياري، ميلان، بارما، لاتسيو، كريمونسي، كومو، بولونيا، بيزا وأودينيزي، وهو جدول مباريات ليس مستحيلًا.
لم تكن هناك سوى أخبار سارة لنابولي في الشوط الثاني من المباراة ضد ليتشي،التي بدأت بصعوبة قبل أن تنقلب رأساً على عقب بفضل نسخةجديدة من «الأزوري»، التي اكتسبت قوة وحيوية بفضل التبديلات. دخول دي بروين وماكتوميناي غيّر مسار المباراة وأظهر ما كان يمكن أن يكون عليه هذا الفريق وما زال بإمكانه أن يكون.
بالتأكيد، في خط الوسط – حيث عاد إلى التشكيلة الأساسية بعد أشهر – عانى أنغيسا ولم يبدُ في أفضل حالاته. لكن عودته، إلى جانب عودة نجمي خط الوسط الآخرين، تعني إضافة سرعة أو سرعتين إضافيتين. سيحتاج الكاميروني، كما ذكرنا، إلى المزيد من المباريات ليعود إلى مستواه كلاعب متعدد المهام الذي كان يسيطر على وسط الملعب قبل الإصابة، لكن وجوده أو عدمه يمكن أن يحدث فرقاً.
بالمقارنة مع لاعب فولهام السابق، بدا كل من دي بروين وماكتوميناي أكثر جاهزية مع ليتشي، حيث دخل كلاهما الملعب في الشوط الثاني وتمكنا من تغيير وجه نابولي. يبدو البلجيكي بشكل خاص بعيداً عن المستوى المتواضعالذي أظهره في بداية الموسم، ويعد في هذه المرحلة الأخيرة من الدوري برفع مستوى فريقه كما فعل في بعض الأوقات فقط خلال الخريف.
بعد عودة لوكاكو، الذي كان حاسماً على الفور، وبوليتانو وجيلمور، جاء دور الثنائي الأكثر ترقباً: ماكتوميناي ودي بروين. كان التعايش بينهما موضوعاً ساخناً خلال الأشهر الأولى من الموسم، وسيعود ليكون كذلك في الأشهر الأخيرة، لكن من الواضح أن المستوى الفني والبدني لفريق كونتي لن يستفيد إلا من ذلك.
من المتوقع أن يعودا قريبًا إلى التشكيلةالأساسية، ربما بدءًا من المباراة القادمة في كالياري: سيكون الاسكتلندي دائمًا لاعبًا أساسيًا مؤكدًا، بينما قد يتم استخدام البلجيكي كسلاح تكتيكي (وتقني) في الدقائق الأخيرةمن المباريات لبضعة أسابيع أخرى، مما يساعد على تعافيه التام. تحدث كونتي نفسه عنهما قائلاً: "إنهما لاعبان قويان لكن عليهما استعادة مستواهما والتعود على وتيرة المباريات. يجب أن يثق اللاعبون بأنفسهم، ويجب أن يكون المصلحة العامة هي نابولي. أنا أتعامل مع لاعبين جادين ومستعدين. كان ماكتوميناي غائبًا لمدة شهر، ودي بروين لمدة أربعة أشهر: الجميع يريد اللعب، لكن علينا أن نوازن بين كل شيء".
يبدو مستقبل «الأزوري» مشرقاً. وهناك عودة أخرى في الأفق: دي لورينزو ولوبوتكا في نهاية مارس، ونيريس وفيرغارا في أبريل، ورحماني في مايو. وسيكون على كونتي بعد ذلك إيجاد توازن جديد مع فكرة التعايش بين المهاجمين (لوكاكو وهوجلوند)، والتي تم تأجيلها مؤقتاً في الوقت الحالي.
بعد موسم عانى فيه الفريق من نقص كبير في العدد، يجد المدرب من ليشي نفسه، بشكل متناقض، مضطراً للتعامل مع وفرة اللاعبين في المرحلة النهائية. بعد أن عانى الفريق من الإصابات طوال العام، أصبح الآن قوامه كبير جداً. من يستطيع في إيطاليا الاعتماد على لاعبين صانعي ألعاب مثل لوبوتكا وجيلمور، ومهاجمين مثل ماكتوميناي وأنغويسا، وعدد كبير من اللاعبين الجناحين من بوليتانو إلى أليسون سانتوس وصولاً إلى نيريس وجيوفاني، ولاعبين متعددي المهام مثل فيرغارا وإلماس ودي بروين. مع وجود الجميع في حالة جيدة، وجدول مباريات سهل، ولا شيء يخسره، يمكن لنابولي أن يجمع الكثير من النقاط ويقلق قليلاً أولئك الذين يتقدمون عليه الآن. سيكون هذا الخاتمة الأكثر إثارة لموسم عاشه الفريق كأنه على متن قطار الملاهي.