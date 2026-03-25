كيف يضفي ديوجو دالوت أجواءً مميزة في مانشستر يونايتد؟ المدافع البرتغالي يشرح اختيارات قائمة الأغاني التي تلهب حماس «الشياطين الحمر»
دالوت يتحمل مسؤوليات إضافية في مانشستر يونايتد
يتولى دالوت منذ عدة سنوات الآن مهمة تهيئة الأجواء الموسيقية في ملعب أولد ترافورد، بعد أن أصبح لاعباً أساسياً في صفوف أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب فترة إعارته إلى نادي ميلان في موسم 2020-2021. وقد خاض أكثر من 50 مباراة في جميع المسابقات خلال كل من الموسمين الماضيين.
بصفته شخصية بارزة في تشكيلة الفريق الأول لمانشستر يونايتد، فقد تبنى دالوت مهام تتجاوز مجرد أداء عمله اليومي. ويسعد دالوت بأن يُعهد إليه باختيار الموسيقى الخلفية التي تثير الحماس الجماعي قبل انطلاق المباراة.
كيف يختار دالوت الأغاني التي سيشغلها بصفته دي جي غرفة الملابس؟
وفي حديثه بالتعاون مع شركة DHL Express، الشريك اللوجستي الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، أجاب دالوت على سؤال GOAL حول كيفية اختياره للأغاني التي يشغلها وما إذا كانت تلك القرارات تتأثر بالخصوم الذين سيواجههم الفريق، قائلاً: «أنا أعمل كدي جي في غرفة الملابس منذ فترة طويلة، وليست مهمة سهلة أن تحاول إرضاء 25 لاعباً ذوي أذواق مختلفة! أشعر بالضغط لأنني لا أريد تشغيل أغنية سيئة، لكنني وصلت الآن إلى مرحلة يمكنني فيها اختيار الأغاني التي أريدها مع الموازنة بين الطلبات. أنظر إلى الأمر بطريقة احترافية؛ عليّ التفكير في طاقة الغرفة. أحيانًا أحتاج إلى رفع المعنويات وأحيانًا أخرى يحتاج الناس إلى مساحتهم الخاصة - كل هذا يتوقف على المباراة."
دالوت هو أحد أعضاء مجموعة القيادة المكونة من ستة لاعبين في أولد ترافورد، والتي شكلها المدرب السابق روبن أموريم، وتضم كابتن النادي برونو فرنانديز، والمدافع المخضرم هاري ماجواير، والفائز بكأس العالم ليساندرو مارتينيز، والظهير المغربي نوسير مازراوي، والحارس المخضرم توم هيتون.
وأضاف عن حصوله على هذا التكليف: "إن تعييني كجزء من فريق القيادة المكون من ستة أفراد في مانشستر يونايتد يمنحني الكثير من المسؤولية الإضافية. إنه دور بدا لي طبيعياً تماماً، وليس شيئاً مفروضاً، لكنه أيضاً عملية تعلم. عندما يكون لديك العديد من الشخصيات المختلفة في غرفة الملابس، عليك أن تجد طرقاً للتواصل مع الجميع في لحظات مختلفة. يمنحني ذلك مسؤولية إضافية لمواكبة معايير النادي ومحاولة إبقاء الجميع على المسار الصحيح".
كيف ساهم مانشستر يونايتد في إنشاء ملعب على أحدث طراز في تايلاند
يواصل نادي مانشستر يونايتد نشر هذه الروح في جميع أنحاء العالم، حيث تعاون عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز مع شركة DHL Express لتوفير ملعب كرة قدم احترافي صالح للاستخدام في جميع الأحوال الجوية لإحدى أكثر المجتمعات المحلية عزلةً جغرافياً في العالم. تقع ماي سوك في تايلاند على بعد 140 كيلومترًا وأكثر من أربع ساعات من أقرب مدينة رئيسية، شيانغ ماي، ورحلة ذهاب وإياب مدتها ساعتان ونصف الساعة من أقرب ملعب كرة قدم عامل، وهي موطن لـ 11 قرية و11,577 شخصًا يتشاركون حبهم لهذه اللعبة الجميلة ومانشستر يونايتد على وجه الخصوص.
مع ظهور الظهير الأيسر السابق لفريق الشياطين الحمر، باتريس إيفرا، في حفل الإزاحة الرسمي لهذا المشروع المثير، قال قائد مانشستر يونايتد الحالي، فرنانديز: "إن مشاريع مثل هذه هي التي تلهم الأطفال الصغار من جميع أنحاء العالم للاعتقاد بأنهم سيتمكنون يومًا ما من اللعب في مسرح الأحلام. إن المتعة والشغف بلعب كرة القدم هما نفسهما، سواء كان ذلك على ملعبك المحلي أو أمام 75,000 مشجع في أولد ترافورد. إنه مشروع رائع وأنا أعلم أنه سيحظى بإعجاب الأطفال والمجتمع الأوسع في ماي سوك".
وتابع مهاجم الشياطين الحمر ماتيوس كونها، الذي بدأ مسيرته في موطنه البرازيل قبل أن يتوجه إلى أوروبا، قائلاً: "عندما أعود بذاكرتي إلى تجربتي كطفل، كان كل شيء يدور حول اللعب بحرية تامة. لم أفكر أبداً في التكتيكات، كنت ألعب فحسب! تلك الحرية ساعدتني كثيراً لأنها سمحت لي بمقابلة أشخاص من جميع الأعمار، كل منهم علمني شيئاً جديداً. وجود مدرب ومكان للعب ساعدني على أن أصبح شخصاً أفضل مع تقدمي في السن. كانت طفولتي محددة بحلم أن أصبح لاعب كرة قدم، لذا من الرائع رؤية هؤلاء الأطفال يحصلون على نفس الفرصة، بمساعدة هذا الملعب ذي المستوى الاحترافي."
لا ينبغي أبدًا اعتبار أحلام الطفولة طموحة أكثر من اللازم
يدرك دالوت ما يتطلبه تحقيق أحلام الطفولة، وأكد على ضرورة أن تظل ثقافة القاعدة الشعبية جزءًا لا يتجزأ من الرياضة المعاصرة، قائلاً: «عندما ترغب في أن تصبح لاعب كرة قدم، عليك أن تبدأ من مكان ما. يمكن لهذه المبادرة أن تساعد في تحقيق حلم الكثير من الأطفال الذين يتمنون أن يكونوا في المكانة التي أنا فيها اليوم. وإذا لم يكن لديهم ملعب للعب فيه أو منشأة يمكنهم أن يكونوا سعداء فيها ويستمتعوا بهذه الرياضة الجميلة، فإن ذلك يجعل تحقيق تلك الأحلام أكثر صعوبة. إنها حملة رائعة، وستكون تجربة مذهلة لنا أن نسمع يوماً ما أن لاعباً مستقبلياً في مانشستر يونايتد بدأ مسيرته بفضل هذه المساعدة."
دالوت يساعد مانشستر يونايتد في سعيه نحو الألقاب
بدأ دالوت مسيرته في وطنه مع نادي بورتو، قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد في عام 2018. ويربطه عقد سيبقيه في أولد ترافورد لمدة عشر سنوات من الخدمة المخلصة، حيث تهدف الخطة إلى المساعدة في الحفاظ على مسار النادي الصاعد الذي تزداد حدة الحديث حوله حول التنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل - إلى جانب السعي وراء المزيد من الألقاب المحلية والقارية.
قامت شركة DHL Express، الشريك اللوجستي الرسمي لمانشستر يونايتد، بتسليم ملعب كرة قدم احترافي صالح لجميع الأحوال الجوية إلى ماي سوك، تايلاند، في إطار حملة "تحقيق الأحلام". اكتشف المزيد هنا: https://inmotion.dhl/en/manchester-united/delivering-dreams