كيف يسير أداء إنسيني في صفوف بيسكارا: أهداف وتمريرات حاسمة في محاولة لإنقاذ الفريق في دوري الدرجة الثانية

بيسكارا تحتل المركز الأخير في دوري الدرجة الثانية، لكنها تحاول استعادة ثقتها بنفسها بفضل أداء لورينزو: في عشر مباريات مع الفريق الأزرق والأبيض (أربع منها أساسي)، سجل إنسيني ثلاثة أهداف وصنع هدفين؛ وكان له دور حاسم في مباراة من كل مباراتين. ربما كان الهدف الأهم هو الذي سجله ضد باليرمو، وهو الأول بعد عودته؛ وكان حاسماً في الفوز النهائي على أحد الفرق التي تنافس على الصعود إلى دوري الدرجة الأولى. إذا كان بيسكارا في حاجة في السابق إلى إنجاز (شبه) مستحيل للبقاء، فإنه الآن، بقيادة إنسيني في نهاية النفق، يرى بصيصاً صغيراً من الأمل.







