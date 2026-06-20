كيف يتأهل منتخب قطر إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026؟

قبل انطلاق مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026، يحتل منتخب قطر المركز الأخير في المجموعة الثانية.
المنتخب القطري خسر في المباراة الثانية أمام كندا بسداسية كاملة وكان قد تعادل قبلها بهدف لمثله مع سويسرا متصدرة المجموعة.
قبل انطلاق مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026، يحتل منتخب قطر المركز الأخير في المجموعة الثانية.
المنتخب القطري خسر في المباراة الثانية أمام كندا بسداسية كاملة وكان قد تعادل قبلها بهدف لمثله مع سويسرا متصدرة المجموعة.
|المركز
|المنتخب
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|كندا
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|+6
|4
|2
|سويسرا
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|+3
|4
|3
|البوسنة والهرسك
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4
|قطر
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|قطر - سويسرا
|السبت 13 يونيو 2026
23:00 قطر والسعودية، 00:00 الإمارات
|1-1
|ليفيز
|كندا - قطر
|الجمعة 19 يونيو 2026
02:00 قطر والسعودية، 03:00 الإمارات
|0-6
|بي سي بليس
|البوسنة والهرسك - قطر
|الأربعاء 24 يونيو 2026
23:00 قطر والسعودية، 00:00 الإمارات
|-
|لومن فيلد
قبل كل شيء، لا مجال للحديث عن أي تأهل لمنتخب قطر بغير الفوز على البوسنة في المباراة الثالثة التي يصفها مدربه جولن لوبيتيجي نفسه بأنها مباراة "حياة أو موت".
ذلك لأن الفوز على البوسنة سيرفع الرصيد القطري للنقطة رقم 4، أما التعادل مع البوسنة فسيجعل القطريين في المركز الأخير بالمجموعة ويفقدون الآمال تمامًا.
الفوز على البوسنة لا بد أن يكون بنصيب وافر من الأهداف للوقوف على ذلك العامل إذا تساوت النقاط مع أي من كندا أو سويسرا، ولكن تبقى هناك مساحة جيدة إذا فاز المنتخب القطري كي يكون ضمن أفضل الثوالث.