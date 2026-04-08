كيف غيّر خفيتشا كفاراتشيليا مسار المباراة لصالح باريس سان جيرمان - وترك ليفربول يندم على الفرصة الضائعة للتعاقد مع جناح جورجيا الموهوب

كان كفاراتشيليا مجهولاً تماماً عند وصوله إلى نابولي في يوليو 2022. لكن في غضون أشهر معدودة، أطلق عليه السكان المحليون لقب «كفاراتونا»، في إشارة إلى أسلوبه في المراوغة الذي يشبه أسلوب دييغو مارادونا، وهو بذلك أعلى تقدير يمكن أن يحظى به لاعب في مدينة لا يزال فيها الأرجنتيني يُعتبر إلهًا.

ومع ذلك، في حين أن مشجعي كرة القدم الإيطاليين قد أُعجبوا بالفعل بأداء كفاراتشيليا الساحر خلال الجولات الخمس الأولى من موسم الدوري الإيطالي، إلا أنه لم يلفت انتباه بقية أوروبا إلا خلال فوز نابولي المذهل 4-1 على ليفربول بقيادة يورغن كلوب في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا 2022-23.

ربما أزعج العديد من الجناحين ترينت ألكسندر-أرنولد على مر السنين، لكن لم يعذبه أحد مثل كفاراتشيليا، الذي تغلب على الظهير الأيمن كما يشاء، ولا سيما قبل أن يمرر الكرة إلى جيوفاني سيميوني ليسجل الهدف الثالث للمضيفين. لم يستطع ألكسندر-أرنولد ببساطة التعامل مع كفاراتادونا - لكن مرة أخرى، لم يستطع أحد ذلك.

جعل كفاراتشيليا جو جوميز يبدو سخيفًا في التمهيد لهدفين نابولي الثاني والثالث، أولاً عن طريق سرقة الكرة من قلب الدفاع أثناء الضغط في أعلى الملعب، ثم بعرض قوته بالقرب من خط التماس الذي منحه الوقت والمساحة الكافيين ليرسل عرضية لسيميوني ليسجل. كما أحرج ابن تبليسي فابينيو مرتين في نفس الجري المراوغ الذي انتشر بسرعة على الإنترنت.

في هذا السياق، كان كلوب محقاً عندما قال إنه لم يكن هناك ما يمكن أن يفعله ألكسندر-أرنولد في تلك الليلة، مشيراً إلى أن الطريقة الوحيدة التي كان من الممكن بها إيقاف كفاراتشيليا هي منع وصول الكرة إلى اللاعب الذي كان يبلغ من العمر 21 عاماً آنذاك - لأنه بمجرد وصولها إليه، لم يكن هناك ما يوقفه.

وقال الألماني للصحفيين: "عندما يكون لديه ميزة الحركة الأولى، فإنه يكون قد انطلق بالفعل". "ولكن إذا لم تتمكن من فعل ذلك، فعليك أن تحميه لأنه يتمتع بالسرعة، وهو جريء، ويدخل إلى الداخل، ويمكنه الخروج إلى الخارج، وهذا يجعل الأمر صعبًا للغاية دائمًا".

"أعلم أن الناس سيتحدثون عن موقف أو موقفين عندما حاول ترينت أن يكون أمامه ومرّت الكرة، لكن الفتى جيد جدًا وسريع جدًا ويجب أن تدافعوا عنه معًا في هذه اللحظات".