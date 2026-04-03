Abdukodir Khusanov Man City GFXGetty/GOAL
كيف عاد عبد القادر خوسانوف ليصبح البطل المفضل الجديد لمانشستر سيتي - وكيف ينسجم مع خط دفاع النادي في المستقبل

التحليل الفني
مانشستر سيتي
عبد القدير خوسانوف
الدوري الإنجليزي الممتاز
كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي ضد ليفربول
بعد ساعات من فوز فريقهم في نهائي كأس كاراباو على أرسنال، اكتظ مشجعو مانشستر سيتي، الذين بدت النعاس بادية عليهم، في قطار «أفانتي ويست كوست» المتجه من محطة لندن يوستون إلى مانشستر — وكان هناك اسم واحد على ألسنتهم. لكنه لم يكن اسم نيكو أورايلي، لاعب الفريق المحلي الذي حسم المباراة. "ما مدى براعة [عبد القادر] خوسانوف؟!" سأل أحدهم. "إنه وحش حقيقي!" جاء الرد. كان من الواضح أن مشجعي سيتي لديهم بطل جديد.

استمرت الحماسة الجارفة للجماهير تجاه هذا اللاعب الدولي الأوزبكي المتواضع، القادر على تنفيذ تدخلات قوية، بينما كان القطار - الذي سرعان ما بدأ يشبه روما في أيامها الأخيرة - يتسارع شمالاً. "الأوزبكيون يحبونه، إنه غاريث بيل الخاص بهم"، جاءت تعليق آخر.

ثم جاءت لحظة تقدير للأشخاص الذين اكتشفوا هذه الجوهرة من لينس وجلبوها إلى سيتي مقابل 31 مليون جنيه إسترليني في يناير 2025: "يا له من عمل رائع من كشافينا!"

يمكن لهؤلاء الكشافين بالتأكيد أن يفخروا بحقيقة أن خوسانوف، الذي يعد بالتأكيد أفضل صفقة أبرمها مانشستر سيتي في يناير 2025 وسط موجة إنفاق بلغت 180 مليون جنيه إسترليني، قد يُذكر كواحدة من أكثر الصفقات ذكاءً التي أبرمها تشيكي بيغيريستاين خلال 13 عامًا قضاها مع النادي قبل رحيله في عام 2025.

لم يكن خوسانوف قد خاض سوى 31 مباراة مع لينس عندما انتقل، وكان عدد مبارياته أقل من ذلك عندما بدأ مانشستر سيتي في اكتشاف إمكاناته. جاء التعاقد معه بفضل تعاون شبكة الكشافة التابعة لمانشستر سيتي، حيث أعجب المسؤولون في فرنسا على الفور عندما شاهدوا خوسانوف وهو يلعب، واعتقدوا أنه لاعب شاب يتمتع بإمكانات كبيرة وميزات قد تقوده إلى مستقبل مشرق

وُصف بأنه عدواني للغاية ولكن بطريقة إيجابية، وترك انطباعًا كبيرًا على شبكة الكشافة بأكملها في سيتي، وبُذل جهد هائل لضمّه في يناير الماضي، في الوقت الذي بدأت فيه أندية مثل نيوكاسل وريال مدريد ومانشستر يونايتد في إبداء اهتمامها به.

يتمتع خوسانوف بجميع السمات التي يحبها مشجعو كرة القدم الإنجليزية: السرعة والعدوانية والقوة والشغف. وعندما يجد مانشستر سيتي نفسه في موقف دفاعي خلال المباريات، لا يوجد مشهد أكثر إثارة من خوسانوف وهو يطارد خصمه ويقوم بتدخل قوي لاستعادة الكرة.

    قوي كقطار

    قدم اللاعب الأوزبكي إحدى اللحظات الحاسمة في وقت مبكر من المباراة النهائية عندما انطلق بسرعة نحو كاي هافيرتز واستعاد الكرة، بينما قدم خوسانوف لاحقًا لحظة أسعدت جماهير مانشستر سيتي بتدخله القوي للغاية على فيكتور جيوكيريس.

    أعاد التدخل على مهاجم أرسنال إلى الأذهان مقولة للصحفي نارزولا سيدولايف، الذي قال: "في أوزبكستان، يقولون إن التعرض للصدم من قطار أو من عبد القادر هو نفس الشيء".

    في المباراة السابقة لمانشستر سيتي ضد ريال مدريد، منح خوسانوف مشجعي الفريق أملاً في ليلة كانت قاتمة بخلاف ذلك، حيث أظهر سرعته الشهيرة في استعادة الكرة من خلال مطاردة كل من فينيسيوس جونيور وبراهيم دياز. كما لعب دوراً كبيراً في فوز مانشستر سيتي المذهل على ليفربول في فبراير، حيث أوقف التهديد المزدوج لمحمد صلاح وهوغو إكيتيكي قبل أن يضطر للخروج من الملعب بسبب إصابته بارتجاج في المخ.

    "بهذه السرعة"

    تعد سرعة خوسانوف أهم ما يميزه. فقد وصفه مرصد كرة القدم التابع لمعهد CIES مؤخرًا بأنه أسرع مدافع قلب في دوري أبطال أوروبا. كما يتمتع بقدرة رئوية تسمح له بالقيام بسلسلة متتالية من عمليات العودة الدفاعية، حيث يبلغ متوسط عدد انطلاقاته السريعة 17.85 انطلاقة في كل 90 دقيقة، وهو أعلى معدل بين جميع مدافعي قلب الدفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وتجعله سرعة استعادته للكرة لاعباً ذا قيمة خاصة بالنسبة لغوارديولا، الذي يلعب فريقه بخط دفاعي متقدم بشكل متزايد بعد تعيينه لبيب ليندرز، المساعد السابق ليورغن كلوب، الصيف الماضي.

    وقد كرر غوارديولا مرارًا وتكرارًا أن خوسانوف "سريع جدًا"، لكنه شدد أيضًا على ذكاء هذا الشاب الكروي: "عادةً عندما يتمتع اللاعب بالقدرات البدنية، فهذا يعني أنه لا يحتاج إلى استخدام عقله. لكنه يتمتع بكليهما. ولهذا السبب يتحسن أداؤه مع الكرة، وهذا يشجعني دائمًا على أنه سيتطور أكثر".

    المرونة النفسية

    ومن السمات الأخرى الجديرة بالذكر المرونة الذهنية التي يتمتع بها خوسانوف. فقد عانى من بداية صعبة مع «السيتي»، حيث ارتكب خطأ فادحاً أدى إلى تسجيل هدف في مباراته الأولى ضد «تشيلسي»، وذلك عندما أخطأ في توقيت التنافس بالرأس مع نيكولاس جاكسون، ثم انحنى بسذاجة ليرسل الكرة برأسه نحو الحارس إيدرسون، مما سمح لجاكسون بالانقضاض عليها وتمريرها إلى نوني مادويكي ليسجل الهدف.

    وبعد دقيقة واحدة، حصل خوسانوف على بطاقة صفراء قبل أن يمرر الكرة إلى كول بالمر في وضع غير متسلل، لكنه استجمع قواه وقام بتصدي رائع لمنع جادون سانشو من التسجيل. بعد ذلك، خاطر خوسانوف بالطرد بسبب تدخل آخر غير دقيق، فاتخذ جوارديولا إجراءً وقائيًا بسحبه من الملعب في وقت مبكر من الشوط الثاني.

    وقد حظي بتصفيق حار من جماهير مانشستر سيتي، لكن بدا أن ذلك كان بدافع التعاطف أكثر من أي شيء آخر. وفي تعليقه على قناة سكاي سبورتس، قال غاري نيفيل إنه "شعر برغبة في البكاء من أجل الفتى".

    بعيدًا عن الأضواء

    ولم تكن الأمور أسهل على الشاب، حيث كشف كيليان مبابي وفينيكوس نقاط ضعفه في أول مباراة له بدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، ووصف حارس مرمى إنجلترا السابق بول روبنسون خوسانوف بأنه «كان مثل أرنب مذهول أمام أضواء السيارات». وبعد شهر، سجل هدفًا في مرماه خلال مباراة التعادل على أرضه أمام برايتون.

    كانت تلك آخر مباراة في الدوري يلعبها خوسانوف في موسم 2024-25، ولم يتم حتى إدراجه في تشكيلة مانشستر سيتي في آخر أربع مباريات. وبالتالي، عندما تم إعارة فيتور ريس - الذي وصل في نفس الوقت الذي وصل فيه خوسانوف وبنفس المبلغ تقريبًا - إلى جيرونا في الصيف، كان من المغري التساؤل عما إذا كان خوسانوف سيستفيد أيضًا من فترة إعارة مؤقتة في مكان آخر. لكنه استغل وقته بعيداً عن الأضواء بشكل جيد، حيث أمضى أربع ساعات أسبوعياً في تعلم اللغة الإنجليزية.

    قال جوارديولا مؤخرًا: "لا يتحدث مثل ويليام شكسبير، لكنه يتحسن أكثر فأكثر. إنه يفهم ما نريده ويتحسن في كل مرة. إنه ذكي للغاية. أعتقد أنه قادر على التحسن - فهو دائمًا منفتح الذهن. لقد قلت إن مانشستر سيتي يمتلك لاعبًا ومدافعًا مركزيًا لسنوات عديدة جدًا".

    قوة في العمق

    بعد عام حافل بالتغييرات، يبدو خط دفاع مانشستر سيتي في أفضل حالاته، حيث يضم أربعة لاعبين استثنائيين هم روبن دياس، ومارك جويهي، وجوسكو جفارديول (اللاعب الكرواتي غائب منذ يناير بسبب كسر في الساق)، وخوسانوف.

    السؤال هو أي ثنائي يفضل غوارديولا - أو من يخلفه - في النهاية. يواجه خوسانوف تحديًا في إزاحة دياس، المدافع الأكثر خبرة في مانشستر سيتي، واللاعب الجديد جويهي من الثنائي الأساسي الحالي. كان جفارديول قد عاد إلى الوسط قبل إصابته، لكنه يتمتع بخبرة واسعة في اللعب كظهير أيسر، وبالتالي لا يزال بإمكانه اللعب في الجناح.

    يمكن لخوسانوف أيضًا اللعب في مركز الظهير الأيمن، وقد أدى دوره بفعالية في الفوز 3-0 على مانشستر يونايتد في سبتمبر، لكنه لم يكن جيدًا في مباراة الذهاب ضد ريال مدريد. نظرًا لأن مانشستر سيتي معتاد على خوض 60 مباراة أو أكثر في الموسم، فإنه يحتاج إلى دفاع قوي، وسيثبت خوسانوف أنه مفيد جدًا في سعي الفريق المستمر للقتال على جميع الجبهات.


    "البوصلة ترشد إلى الطريق"

    يبدو أن اللاعب يتسم بالتواضع، ومن غير المرجح أن يثير ضجة بسبب عدم مشاركته في كل مباراة. وكشف جوارديولا أن خوسانوف لا يحضر حقيبة أدوات النظافة الشخصية إلى المباريات، حيث ينصب تركيزه بالكامل على اللعب. كما أعجب ناديه السابق لينس بنضجه بعد التعاقد معه مقابل 100 ألف يورو فقط عندما كان في التاسعة عشرة من عمره.

    قال فرانك هايز، المدرب آنذاك: "فوجئت بأنه يبدو ويلعب وكأنه ليس في سن 19، بل 25 عاماً". "إنه يتصرف كلاعب ناضج ومستعد. لقد فاجأنا بقدراته الفنية وقوته البدنية".

    وصف فابيو كانافارو، مدرب أوزبكستان، وهو آخر مدافع فاز بجائزة الكرة الذهبية بعد أن قاد إيطاليا إلى الفوز بكأس العالم عام 2026، خوسانوف بأنه "بالتأكيد أحد أكثر اللاعبين تمثيلاً للمنتخب الوطني، وقائد يُحتذى به رغم أنه يبلغ من العمر 22 عاماً فقط. إنه بمثابة بوصلة تشير إلى الطريق".

    قد يبدو خوسانوف خجولاً وقليل الكلام، لكن أفعاله، سواء كانت مطاردة الخصوم أو تنفيذ تدخلات قوية، تتحدث بصوت عالٍ. والناس ينتبهون لذلك. يمكن لمشجعي سيتي الثرثارين في القطار توقع المزيد من اللحظات التي يستمتعون بها من قاتلهم ذي الوجه الطفولي.

