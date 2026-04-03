استمرت الحماسة الجارفة للجماهير تجاه هذا اللاعب الدولي الأوزبكي المتواضع، القادر على تنفيذ تدخلات قوية، بينما كان القطار - الذي سرعان ما بدأ يشبه روما في أيامها الأخيرة - يتسارع شمالاً. "الأوزبكيون يحبونه، إنه غاريث بيل الخاص بهم"، جاءت تعليق آخر.

ثم جاءت لحظة تقدير للأشخاص الذين اكتشفوا هذه الجوهرة من لينس وجلبوها إلى سيتي مقابل 31 مليون جنيه إسترليني في يناير 2025: "يا له من عمل رائع من كشافينا!"

يمكن لهؤلاء الكشافين بالتأكيد أن يفخروا بحقيقة أن خوسانوف، الذي يعد بالتأكيد أفضل صفقة أبرمها مانشستر سيتي في يناير 2025 وسط موجة إنفاق بلغت 180 مليون جنيه إسترليني، قد يُذكر كواحدة من أكثر الصفقات ذكاءً التي أبرمها تشيكي بيغيريستاين خلال 13 عامًا قضاها مع النادي قبل رحيله في عام 2025.

لم يكن خوسانوف قد خاض سوى 31 مباراة مع لينس عندما انتقل، وكان عدد مبارياته أقل من ذلك عندما بدأ مانشستر سيتي في اكتشاف إمكاناته. جاء التعاقد معه بفضل تعاون شبكة الكشافة التابعة لمانشستر سيتي، حيث أعجب المسؤولون في فرنسا على الفور عندما شاهدوا خوسانوف وهو يلعب، واعتقدوا أنه لاعب شاب يتمتع بإمكانات كبيرة وميزات قد تقوده إلى مستقبل مشرق

وُصف بأنه عدواني للغاية ولكن بطريقة إيجابية، وترك انطباعًا كبيرًا على شبكة الكشافة بأكملها في سيتي، وبُذل جهد هائل لضمّه في يناير الماضي، في الوقت الذي بدأت فيه أندية مثل نيوكاسل وريال مدريد ومانشستر يونايتد في إبداء اهتمامها به.

يتمتع خوسانوف بجميع السمات التي يحبها مشجعو كرة القدم الإنجليزية: السرعة والعدوانية والقوة والشغف. وعندما يجد مانشستر سيتي نفسه في موقف دفاعي خلال المباريات، لا يوجد مشهد أكثر إثارة من خوسانوف وهو يطارد خصمه ويقوم بتدخل قوي لاستعادة الكرة.